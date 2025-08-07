La Sanidad canaria, condenada tras un fallo médico que acabó con la amputación de las piernas a una niña

Camas en una habitación de un hospital canario. Europa Press

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Servicio Canario de la Salud (SCS) a indemnizar con 273.157 euros a la familia de una niña de dos años a la que le fueron amputadas ambas piernas por una infección mal tratada. El tribunal considera que hubo una «pérdida de oportunidad» al no administrarse el antibiótico adecuado en los primeros días, cuando ya había signos clínicos claros de la bacteria responsable.

Los hechos se remontan a marzo del 2022, cuando la menor fue ingresada de urgencia por complicaciones derivadas de una infección. Un mes después, tras su traslado a un hospital de Madrid, se le amputaron ambos miembros a partir de los tobillos.

En enero del 2024, un juzgado ya estimó parcialmente el recurso de los padres, que reclamaban 546.314 euros en concepto de daños y perjuicios, incluyendo el coste de las múltiples intervenciones quirúrgicas que deberá afrontar la menor a lo largo de su vida para adaptar las prótesis a su crecimiento. El TSJC ha rechazado esa cantidad y también la propuesta por el SCS, que proponía como cifra alternativa el pago de 151.233 euros.

El Consejo Consultivo de Canarias confirmó que se incurrió en «una pérdida de oportunidad», o lo que es lo mismo, que se pudo haber aplicado en los primeros días un tratamiento con un tipo de antibiótico que es eficaz en un 50 % de los casos. Los dos informes periciales aportados por los padres cifran el éxito en casi un 99 % cuando se aplica para tratar el tipo de infección bacteriana que ya aparecía «de forma inequívoca y con seguridad» en la historia clínica.

Además, el texto judicial señala que el Consejo Consultivo observó deficiencias en la atención médica inicial, como la ausencia de controles básicos en la historia clínica —temperatura, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno— y la falta de atención pediátrica en el centro de salud. El TSJC añade que «posiblemente, de haberse pautado antibióticos a la menor el tercer y cuarto día la evolución hubiera sido favorable sin que tuviera las fatales consecuencias que sufrió».

Un magistrado emitió un voto particular incidiendo en que el origen de lo ocurrido «es la desatención padecida en el Centro de Salud» donde no fue atendida por un pediatra y recuerda que a partir de ahora deberá someterse a cirugías cada 12 ó 15 meses para adaptar sus prótesis. Además de la indemnización el juez cree «inexcusable» que la administración abra un expediente a los empleados implicados «para ventilar si han incurrido en dolo, culpa o negligencia grave y entonces habrán de responder dichos empleados del pago y no las arcas públicas».