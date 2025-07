La Xunta no ve razonable el coste de la oficialidad europea, mientras el BNG critica su falta de apoyo

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José Carlos López Campos, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda XOAN A. SOLER

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, manifestó este viernes que el coste de las gestiones derivadas de una posible oficialidad del gallego en las instituciones europeas no es razonable y abogó por atender otros asuntos con anterioridad. «Entendemos que non é unha cuestión razoable», dijo López Campos, que cifró en 132 millones de euros la inversión necesaria para permitir el uso de catalán, gallego y euskera en organismos comunitarios; un gasto que correría a cargo del Estado.

El conselleiro insistió en que Galicia tiene ahora mismo «enriba da mesa» otros «proxectos importantísimos» relacionados con la normalización del gallego y que requerirían financiación del Gobierno central.

Así, aludió al proyecto Nós, para la incorporación del idioma de Galicia a las nuevas tecnologías; y a la posibilidad de que el nuevo programa informático de la administración de justicia, conocido como Atenea, también pueda usarse en esta lengua. «Non pode haber unha xustificación de falta de recursos cando estamos a falar de que a implantación dos tres idiomas cooficiales chegaría a supoñer un custe para o Estado de máis de 132 millóns de euros», remarcó.

La carta

El responsable autonómico de Lingua también defendió por este mismo motivo que la Xunta no haya sido partícipe de la carta enviada a diferentes Estados miembros de la Unión por parte del lendakari Imanol Pradales y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. «Igual que outras linguas que se oficializaron no seu momento, como puido ser o gaélico, non supoñen un custe para o Estado para poder actualizar e poder manter a utilización do idioma en Bruselas, entendemos que o galego ou o euskera ou o catalán tampouco deben ter que asumir algo así», argumentó el conselleiro.

Por su parte, la líder del BNG, Ana Pontón, tildó de «esperpento» que sean el presidente catalán, Salvador Illa, y el lendakari, Imanol Pradales, los que defiendan la oficialidad del gallego mientras la Xunta se niega. «Parécenos moi preocupante que o señor [Alfonso] Rueda estea poñendo pausas nas rodas ao recoñecemento do galego en Europa —denunció—. O que vivimos hoxe é un auténtico despropósito e unha vergoña».

Illa lamenta que Rueda no se sumara a la carta que envió junto al lendakari

Al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, le hubiera gustado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, hubiera firmado la carta que él y el lendakari, Imanol Pradales, mandaron este jueves a los ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea pidiendo que dieran luz verde a la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la UE. «Me hubiera gustado que la firmara. Pero la razón de la decisión que ha tomado él, la tiene que explicar él. Este tema de las lenguas es un tema muy importante. Muy importante. Porque es el símbolo de la España que queremos», argumentó.

Illa reiteró que «ni el catalán, ni el vasco, ni el gallego son lenguas provincianas, como dicen algunos», sino que son lenguas para compartir, expresar y vivir plenamente, y que no son solo una decoración popular porque textualmente representan una forma de vivir y convivir.