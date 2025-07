Bolaños augura que el caso Begoña quedará en nada tras negar el Supremo su imputación

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, hace una declaración sobre la respuesta del Tribunal Supremo al juez Peinado, en la Delegación del Gobierno en Barcelona. DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se refirió este miércoles a la decisión del Tribunal Supremo de rechazar la petición del juez Juan Carlos Peinado, que investiga el llamado caso Begoña, que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de imputarle en la causa tras el interrogatorio al que le sometió el magistrado en dependencias de la Moncloa. «El auto del Tribunal Supremo pone las cosas en su sitio. No había nada. Lo dije hace meses y lo digo hoy, nunca nada dio lugar a tanto», señaló el ministro, congratulándose de que el Supremo haya frenado en intento del juez de convertirle en investigado por los presuntos delitos de falso testimonio y malversación en el caso Begoña Gómez.

«Ni un mínimo» indicio

El alto tribunal acordó el pasado martes el archivo de la exposición razonada que le había remitido Peinado, en un duro auto en el que aseguraba que no hay «ni un mínimo respaldo indiciario que permita acordar la incoación de causa penal» contra Bolaños, en lo que constituye un fuerte revés para el juez.

Bolaños, tras destacar la contundencia de este rechazo, aseguró que confía plenamente en la justicia española, en el Estado de derecho y «en el sistema de garantías y derechos que tenemos». Por ello, se mostró convencido de que no solo lo que le afecta a él, sino la causa completa que afecta a Begoña Gómez se irá apagando «poco a poco». Según Bolaños, no hay tampoco en todo este caso un indicio de delito «mínimamente fundado», por lo que, a su juicio, la causa será archivada tarde o temprano.

El ministro envió un mensaje de agradecimiento a todos los que le han apoyado y de censura a los que no lo han hecho. «Gracias a los que contaron la verdad. No puedo decir lo mismo de los que sabían que no había nada e intentaron manchar mi nombre y perjudicar a mi familia. Pesará en su conciencia», aseguró.

En su exposición al Supremo, Peinado aseguraba que Bolaños había podido participar «directamente» en el nombramiento de la asesora como personal eventual de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, y conocido que «percibía sus retribuciones de una partida de los presupuestos generales» a pesar de trabajar para las actividades privadas de Gómez.

El Supremo le recuerda sin embargo que «la mera detención de un cargo público» no puede suponer «una atribución automática y objetiva de una conducta de apropiación del patrimonio público, ni de una omisión que permita que otra persona se apropie del mismo».