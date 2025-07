El PP busca resquicios entre los socios para una moción de censura para la que aún no tiene apoyos

Javier Lizón | EFE

Ganas no le faltan. Pero sí los apoyos mínimos para impulsar una moción de censura que descabalgue a Pedro Sánchez del poder y permita sacar las urnas de nuevo a la calle. Con 172 apoyos ya comprometidos -los de su propio partido junto a Vox y UPN- a Alberto Núñez Feijoo le faltarían tan solo cuatro para alcanzar la mayoría absoluta (176) necesaria para forzar la salida de su rival de la Moncloa. «Si aparecen, no lo dudaré ni un instante», avisó al presidente del Gobierno en su último cara a cara en el Congreso. Aunque hasta la fecha el líder del PP descartaba tomar la iniciativa con los socios de investidura, la entrada en prisión este lunes del ex secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y por el que el propio Gobierno puso «la mano en el fuego» implica un «salto cualitativo» en la espiral de corrupción que afecta a los socialistas, obliga a mover ficha.

Feijoo ha dado orden a su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, para iniciar una ronda de contactos con los grupos, a excepción de EH Bildu, de cara a una posible moción de censura. En un mensaje escrito este martes en redes sociales avanza que contactará con los socios de Pedro Sánchez «para que digan si su apoyo al PSOE sigue intacto».

El jefe de la oposición, que hasta la fecha descartaba tomar la iniciativa y dejaba la pelota en el tejado de los socios de investidura, asegura que «ahora mismo son el único obstáculo para que los españoles hablen y podamos reparar tanta decadencia». Para el PP, la entrada en prisión del que hace solo dos semanas era el secretario de Organización del PSOE y por el que el propio Gobierno puso «la mano en el fuego» implica un «salto cualitativo» en la espiral de corrupción que afecta a los socialistas. «Su número dos ha dormido en prisión pero Sánchez -defiende Feijoo-pretende seguir. Es insostenible».

Las claves del auto judicial de Santos Cerdán: el juez cree que manejó un botín superior a los cinco millones de euros Mateo Balín

Con el único apoyo de Vox y el diputado de UPN, al PP le seguirían faltando como mínimo cuatro votos para ganar la moción de censura. «Creo que es momento de conocer qué es lo que opinan todos aquellos que han respaldado este Gobierno», aseguró este lunes la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Pero ni el PNV ni Junts per Catalunya han dado muestras por ahora de querer dejar caer al presidente. La formación de Carles Puigdemont ya ha dejado claro que para si el PP quiere negociar sobre estas cuestiones, deberá reunirse con el expresidente de la Generalitat fuera de España, como hiciera en su día el PSOE. «En el PP ya saben, como todo el mundo, cuáles son los mecanismos de Junts para tener conversaciones de esta índole de partido a partido», señalan desde Junts, que sitúa como interlocutores, además de Puigdemont, a Jordi Turull y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

Yolanda Díaz insta al PSOE a actuar ya: «No caben paños calientes» La Voz

Los neoconvergentes saben que Feijoo no aceptará bajo ningún concepto sus condiciones después de criticar durante estos dos años la dependencia de los socialistas con los independentistas, y las reuniones periódicas en Ginebra, bajo la batuta de Cerdán, para mantener vigente el Ejecutivo. «Nosotros no vamos a hacer lo que a otros hemos criticado. No somos el PSOE. No lo somos. Nadie nos encontrará ahí», respondió Tellado, en una rueda de prensa en el Congreso. «Si tuviésemos tan pocos escrúpulos -recalcó-, Feijoo sería presidente».

El portavoz del PP en el Congreso insistió en que el paso adelante de su partido no servirá «para pedir» sino «para escuchar». Que nadie se equivoque. Queremos saber dónde están», reiteró el dirigente conservador, con lo que dejó entrever que Génova mantiene la máxima de no hacer uso de la herramienta parlamentaria sin tener garantizados los apoyos. La ronda incluirá a todos los grupos, con la salvedad de Bildu, PSOE y Sumar, y se canalizará a través de los portavoces de los grupos. «Los socios tienen que elegir: o rompen con Sánchez, o su corrupción les romperá también a ellos», señaló Tellado.

El no de ERC y Podemos

El PP no encontrará mejor ánimo en el otro socio catalán de Esquerra, que adelanta que no tiene ni siquiera intención de responder a la llamada que haga Tellado. «Que rompan todos los acuerdos de gobierno con Vox y quizás, solo quizás, descolgaremos el teléfono», afirman desde la formación de Oriol Junqueras.

Podemos sigue la misma senda y asegura que Feijoo no tiene nada que hacer con ellos y no pueden contar con sus cuatro votos para una moción de censura que descabalgue a Sánchez del poder. «No tenemos nada que hablar con el partido podrido, el más corrupto de Europa. Podemos está donde siempre, en que la gente no tenga que elegir entre los de siempre, entre el PP del rearme y de los recortes, y el PSOE del rearme y del mismo recorte», expresó la líder morada, Ione Belarra.

El PP acusa a Sánchez de ser «el jefe de una organización criminal»

María Eugenia Alonso / Colpisa

El PP elevó el tono contra Pedro Sánchez después de que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordase el ingreso en prisión sin fianza del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, acusado de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Un «salto cualitativo» que, en su opinión, «exige que se ponga fin a esta etapa» y que «se dé voz a los españoles» en las urnas. «Si esto no merece una dimisión y unas elecciones, es que ya carece de cualquier sentido de la realidad», escribió este lunes Alberto Núñez Feijoo en sus redes sociales.

En el primer partido de la oposición consideran que el líder socialista «es el jefe de una organización criminal» porque no solo es el jefe de Cerdán, también, razonan, lo es de José Luis Ábalos y de Koldo García, investigados ambos por el Supremo, y de cuyo silencio depende su futuro. Es más, apuntan, que si Sánchez ha llegado hasta la Presidencia del Gobierno de España es gracias al hasta hace dos semanas secretario de Organización del PSOE. Y que si Cerdán «ha hecho todo lo que ha hecho es gracias a Sánchez» por lo que los dos deben de seguir caminos paralelos. Es decir, si uno cae judicialmente, el otro, recalcan en el PP, «debe caer políticamente y abandonar inmediatamente la Moncloa».

«El sanchismo, camino de prisión» César Casal

«Todos sabemos que era su hombre de confianza para todo, el que llevó las negociaciones no solo de la moción de censura sino de las investiduras y de los acuerdos, y las negociaciones en Suiza con Carles Puigdemont», afirmó este lunes la secretaria general Cuca Gamarra, poco antes de anunciar por sorpresa su salida del cargo después del cónclave de este fin de semana.

Pese a esta situación, la secretaria general rechazaba ayer que Feijoo fuera a presentar ya una moción de censura para intentar hacer caer el Ejecutivo de coalición, como le reclamó el líder de Vox, Santiago Abascal, en su encuentro la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Vox presiona cada día para que el político gallego dé el paso y utilice esa herramienta parlamentaria que ya hizo caer al Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2018 tras una sentencia sobre la primera etapa de la trama Gürtel. «No se puede hablar de responsabilidad de Estado para justificar la inacción. La verdadera responsabilidad es abandonar la cobardía, ni la tibieza, ni el silencio», criticó ayer el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster.

Es la hora de los socios del PSOE Gonzalo Bareño

Los populares seguían insistiendo en que sus votos, sumados a los de los voxistas, no son suficientes para ganar esa moción porque les seguirían faltando cuatro votos y ni el PNV ni Junts han dado muestras por ahora de querer dejar caer a Sánchez. «Creo que es momento de conocer qué es lo que opinan todos aquellos que han respaldado este Gobierno», aseguró Gamarra, dejando la pelota en el tejado de los socios de investidura. Feijoo tantea ahora ese terreno.