Socios de Sánchez le exigen que comparezca ya para explicar la corrupción del PSOE

El portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, muestra la Constitución y el Reglamento de la Cámara para exigir un adelanto de la comparecencia de Sánchez Alejandro Martínez Vélez | EUROPA PRESS

Pedro Sánchez no rendirá cuentas en el Congreso sobre los supuestos casos de corrupción que anidan en el PSOE hasta el 9 de julio pese al malestar de sus socios, que se alinearon este martes con el PP para adelantar la cita al jueves al entender que un margen de tres semanas «es demasiado tiempo». La propuesta planteada por los populares y que consistía en modificar el orden del día del pleno de este miércoles para incluir la intervención del presidente requería de unanimidad y los socialistas se plantaron.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, había puesto sobre la mesa ya la fecha de julio argumentando que el jefe del Ejecutivo tiene en las próximas semanas una agenda muy complicada con la cumbre de la OTAN y el consejo europeo en el horizonte. En todo caso, Sánchez sí acudirá este miércoles a primera hora a la Cámara Baja para responder las preguntas en la sesión de control al Gobierno al cancelarse la cumbre que tenía prevista en Nueva York. «Dijo que comparecería en la primera fecha disponible y eso es este miércoles», le reprochó este martes el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijoo.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, por su parte, replicó dentro de la reunión de la Junta de Portavoces, como él mismo explicó en redes sociales, que Sánchez debería entender que para seguir cumpliendo con esos compromisos internacionales «debe seguir siendo presidente». Un aviso en toda regla de parte de sus aliados parlamentarios que exigen más explicaciones sobre la presunta corrupción de los dos últimos secretarios de Organización del PSOE.

Los populares no se resignan y reclaman la celebración de una Junta de Portavoces extraordinaria, en la que se planteará la opción de convocar un pleno extraordinario y monográfico, al término del ordinario de esta semana. «Por pronto que venga ya es tarde», avisó la líder de Podemos, Ione Belarra. Esta propuesta solo requeriría de una mayoría, y no de unanimidad, por lo que podría salir adelante si se repiten los votos. Si se aprueba, podría celebrarse incluso este jueves por la tarde, tras la finalización del pleno. «La señora Armengol tiene obligación de convocarla para debatir esta petición que registramos el fin de semana», explicó el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado.

Desde la Presidencia de la Cámara se insiste en que la convocatoria la deciden ellos y «siempre y cuando la agenda del presidente del Gobierno lo permita». Al inicio del pleno semanal del Congreso, Tellado ha pedido la palabra para invocar el artículo 68.1 del Reglamento, que permite alterar el orden del día si lo solicitan una quinta parte los diputados. El portavoz popular ha señalado que su grupo acababa de presentar un escrito exigiendo incluir en los asuntos a tratar la posible comparecencia de Sánchez. Armengol ha remitido el asunto a la Junta de Portavoces, lo que ha desatado fuertes protestas en la bancada del PP.

A continuación, ha subido a la tribuna el diputado popular Juan Diego Requena que debería defender el primer punto del orden del día, una proposición de ley para alargar la vida de las centrales nucleares. Pero en lugar de eso, Requena ha insistido en la petición de su portavoz sobre la comparecencia de Sánchez. El tira y afloja se ha prolongado otros varios minutos, de nuevo en medio de un fuerte alboroto. «La democracia no consiste en gritar ni insultar», se ha enfrentado Armengol a los populares.

Pérdida de confianza

Las organizaciones que forman parte de Sumar, por su parte, permanecen impermeables a los llamamientos que llegan desde Génova aunque son conscientes de la difícil disyuntiva en la que se encuentran si siguen formando parte del Gobierno. Tanto los comunes como Más Madrid, que cuentan cada uno con un asiento en el Consejo de Ministros (los de Ernest Urtasun y de Mónica García) no descartan «ningún escenario», ni siquiera el de abandonar el Ejecutivo.

Exigen a Sánchez que desbloquee las leyes que Sumar tiene varadas en el Congreso, como la retribución por crianza o los asuntos de vivienda, entre otros, y ponen como línea roja que la corrupción no afecte al PSOE como organización, algo que ya haría inasumible seguir colaborando. «Consideramos rota la confianza con el PSOE hasta que se aclare todo y presionaremos para que se llegue hasta el final, que el Tribunal de Cuentas investigue todo lo que pasó en el ministerio de transportes», señaló el portavoz de los comunes en el Congreso, Gerardo Pisarello. «Mientras no se conozca toda la verdad no podemos descartar ninguna alternavita. Hay que conseguir que las clases medias no paguen la factura del bipartidismo», zanjó.

La preocupación entre los aliados parlamentarios de Sánchez es que salgan nuevos casos que impliquen al PSOE, «es descorazonador, no creo que sea manzanas podridas, sino cerezas encadenadas. No creemos que sean lobos solitarios», lamentan fuentes del grupo de Sumar. «No todo vale, no vale agitar siempre el mantra de que viene la ultraderecha. Si el PSOE no aclara estos caso de corrupción y sigue ninguneando a sus socios, cada día se nos hará más difícil seguir aquí», añadió durante otra intervención el portavoz de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo. «No nos fíamos del presidente Sánchez», insiste la diputada de Compromís, Águeda Micó.

La bomba nuclear que para el PSOE supuso el informe de la UCO que relaciona a Santos Cerdán con la trama Koldo también ha sido demoledor para la autodenominada izquierda alternativa, especialmente en un momento en el que las distintas organizaciones que forman parte de este espacio se encuentran en plenas negociaciones de cara a fojar alianzas para el siguiente ciclo electoral. Un adelanto de las generales volvería a obligarles a acudir a las urnas entre urgencias y desorganización, algo que quieren evitar.

Podemos, por su parte, se prepara ya para este eventual adelanto electorall aspirando a conformar una izquierda alternativa al «bipartidismo» PSOE-PP. Su líder, Ione Belarra, considera «lamentables» los argumentos esgrimidos el lunes por Sánchez durante su rueda de prensa. «Creo que van a aguantar con la cobertura de los socios. Va a ser agónico con un reguero de información», explican fuentes cercanas a la dirección del partido. «Creemos que el mejor momento para que el PSOE convoque elecciones es ya. Más tarde va a ser peor», añaden.