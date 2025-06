Feijoo acusa al Gobierno de «prácticas mafiosas» y de querer «una España anestesiada con escándalos»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, este domingo, Juan Carlos Hidalgo | EFE

«Llevan varios días intentando, buscando adhesiones a su alrededor, con trolas equiparables que no se las cree ni mi hijo de ocho años». Con estas palabras se pronunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, este domingo en el acto del ecuador del gobierno madrileño del PP, celebrado en el Parque Berlín de la capital, en el que ha estado acompañado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Durante su intervención, el presidente del PP ha acusado al Gobierno de propagar el sábado la mentira de que el capitán de la UCO Juan Vicente Bonilla, actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, fantaseó con poner una bomba lapa a Pedro Sánchez.

«Han mentido con todo, pero lo de ayer fue espectacular. Cuatro ministros haciéndose eco de un bulo más grande que la Catedral de la Almudena, insistiendo en él horas después de que estuviese desmentido. Y todavía no han rectificado. ¿Cómo no van a ser el Gobierno del bulo, de la mentira y del insulto a la inteligencia de los ciudadanos? Por supuesto que lo son», subrayó Feijoo.

El líder del PP afirmó que «si no fuese un drama ver a ministros mentir, sería para reírse» y añadió que el Ejecutivo es «capaz de lo peor».

«Ellos juegan a tener una España anestesiada con escándalos y no se lo vamos a permitir. España está indignada, sí, pero no está rendida. Y España está harta de ellos, pero no está dormida», manifestó, y reprochó al actual Gobierno el convertir la política «en cloacas» y estar «en los bajos fondos». «Lo que estamos viendo se ve en algunos regímenes autoritarios y todavía se ofenden porque hablamos de prácticas mafiosas. ¿Y cómo quieren que las califiquemos, como hermanitas de la caridad? Lo que hacen no es democracia. No es digno ni decente. Son prácticas mafiosas y tenemos que decirlo o será nuestra responsabilidad ocultarlo», expuso.

«CUANTO MÁS DÉBILES, MÁS PELIGROSOS»

El Ejecutivo, según el líder del PP, utiliza el poder para «abusar de él, blindarse y para combatir a los que no les dan la razón», por ello pidió Feijoo no agachar la cabeza «ante esta panda de irresponsables». «No nos confiemos. Cuanto más débiles, son más peligrosos. Cuanto más descubiertos se vuelven, más agresivos son. Y ya lo estamos viendo y padeciendo. Llevan años en el poder y lo ejercen de la peor manera», aseveró.

Además, pidió a los asistentes al acto celebrado en Madrid que no se dejen «impresionar» por los que dicen que el PP debe «dar más caña» o a aquellos que dicen que les marcan el mensaje «desde la derecha». «Este partido ha gestionado los peores momentos de España y se le ha votado cuando no había ninguna solución para la mayoría de los españoles. Y por eso os digo, el PP es la única alternativa que tiene España al sanchismo. No hay otra. No perdamos el tiempo. No os dejéis impresionar por los que nunca han gobernado», sentenció Feijoo.

Durante su intervención detalló cómo revertirá el PP lo realizado por el Gobierno. Feijoo se compromotió a recuperar el delito de sedición, incrementar las penas por malversación, prohibir los indultos por corrupción, elegir al fiscal general con el informe favorable del CGPJ, prohibir a terroristas ir en las listas electores, despolitizar el Tribunal Constitucional, limitar el uso del decreto-ley, «acabar con los enchufes» y además eliminar los ministerios, altos cargos y asesores que sobran.

«Así es como vamos a conseguir esa España que la gente quiere votar y que la gente quiere orgullosa. No son palabras, lo haremos. No llegaremos a ocupar, sino a servir. No vamos a sustituir, sino a transformar. Lo haremos con valor y lo haremos con valores», concluyó.

Ayuso insta a la rebeldía ante «la injusticia»

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró este domingo que la Guardia Civil «no tiene por qué» soportar un Gobierno como el de Pedro Sánchez, que «no conoce límites» y que «no soporta que cada funcionario haga su trabajo», señaló. Ayuso instó así a los ciudadanos a que se rebelen frente «a la injusticia, la censura y los desmanes» del Ejecutivo de Sánchez. Así lo puso de relieve en ese acto de balance del ecuador de legislatura en el madrileño Parque Berlín celebrado junto al líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en referencia al gerente de Seguridad Corporativa del Servicio Madrileño de Salud, Juan Vicente Bonilla, por los mensajes que intercambió con un confidente cuando era capitán de la UCO de la Guardia Civil y que se han publicado en varios medios.

La presidenta madrileña trasladó su apoyo a una «de las instituciones más queridas por todos los españoles» y se cuestionó qué pasará «por este camino»: «¿Un País Vasco gobernado por Bildu, como Navarra? Mientras aquellos que dicen que volverán a repetir el golpe ya lo tienen todo, hasta los interventores; el dinero de todos que ponemos, especialmente desde Madrid, con la justicia amordaza», aseguró.

Sobre este tema también se pronunció el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien durante su intervención aseguró que el Gobierno de España «miente como bellaco» con «bulos» que ponen en duda a un guardia civil que «dice que tiene miedo de que le pongan una bomba lapa en los bajos del coche».