Aldama le pide 250.000 euros a la vicepresidenta Montero por llamarlo «presunto delincuente»

Aldama, compareciendo en enero ante el Parlamento de Canarias, que investiga la compra de material sanitario en pandemia. Miguel Barreto

Pitbull, perro, búfalo y guau guau son los cuatro alias utilizados por sus compinches para referirse a Víctor de Aldama —principal imputado en dos casos de corrupción: Hidrocarburos y Koldo—, que ahora le reclama 250.000 euros a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por daños morales tras llamarlo «presunto delincuente» y mostrarse convencida de que «va a volver a la cárcel».

Este ex reo de Rolex y Ferrari que logró salir en noviembre, tras un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, de la prisión de Soto del Real, donde había ingresado un mes antes acusado de embolsarse 182 millones de euros en un supuesto fraude del IVA de combustibles, le pide a la también secretaria general del PSOE andaluz que «se retracte públicamente» de las «manifestaciones injuriosas» que hizo el pasado 16 de marzo en el programa Lo de Évole, de La Sexta. Así consta en una demanda de conciliación, presentada este martes ante los juzgados de Madrid, que de no terminar en acuerdo, desembocará en una querella por un delito de injurias con publicidad, porque Montero, en opinión del doblemente investigado, «incumplió abiertamente sus deberes institucionales como alto cargo del Estado, que tiene la obligación de respetar el derecho a la presunción de inocencia».

También su abogado, José Antonio Choclán, recordó que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que «cuando la vulneración de la presunción de inocencia en su dimensión social proviene de los poderes públicos [...] se lesiona el honor y la reputación de la persona acusada». El letrado incidió en que las palabras de la socialista en este programa se volvieron a emitir en otros espacios televisivos, medios digitales y redes sociales, por lo que se multiplicó «su alcance y la expansión del daño».

Aldama, presunto conseguidor del caso Koldo, la trama de comisiones ilegales por la venta de material sanitario en pandemia, advirtió, además, que el Ministerio de Hacienda ostenta la condición de «parte interesada» en el caso Hidrocarburos, que investiga el juez Santiago Pedraz, dado que tuvo su origen en una inspección de la Agencia Tributaria.

«Mujer, socialista y andaluza»

El caso protagonizó un choque verbal en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de este miércoles. El vicesecretario de coordinación autonómica del PP, Elías Bendodo, preguntó a Montero «por tercera vez ya» si alguien de su departamento se había reunido con Aldama. De hecho, el pasado 5 de marzo, el jefe de gabinete de la ministra, Carlos Moreno, declaró en sede judicial que se había visto con el empresario ahora imputado para hablar del aplazamiento de una deuda con el fisco. «Deje de usar ese tono de superioridad moral que tiene en sus intervenciones. No sé muy bien si es porque soy mujer, si porque soy socialista o porque soy andaluza; o las tres cosas», se quejó la vicepresidenta primera, quien recomendó al popular hacer «política útil» y empezar a «practicar una oposición constructiva con modelo de país». Unas palabras que no amedrentaron a Bendodo, que advirtió que el Consejo de Ministros tiene actualmente «una bomba debajo de la mesa» y auguró que «estallará». «A las bombas se las intenta desactivar, no se les da patadas», añadió.

La sevillana, que lo acusó de ser el menos adecuado para hablar de corrupción en su formación, lamentó que los populares «están en un concurso» en el que se dan puntos al que la diga «más gorda», ante el congreso nacional del partido a principios de julio.