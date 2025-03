Martinho pone fin a un tren récord de borrascas y deja en aviso rojo diez ríos de seis provincias

Vehículos sumergidos en Escalona (Toledo), tras el desbordamiento del río Alberche. Ángeles Visdómine | EFE

Concluye el mayor tren de borrascas de los últimos años, que inauguró Jana en la primera semana de marzo, seguida de Konrad, Laurence y Martinho —cuyos restos se alejan este lunes de la Península y ponen rumbo al Golfo de Génova—. Este carrusel de bajas presiones deja récords históricos de precipitaciones en 196 estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desde que se tienen registros. Tres semanas seguidas de lluvia en zonas áridas del centro y sur peninsular, donde no es habitual, como en Talavera de la Reina (Toledo), donde no ocurría algo así en el último siglo, o en la Comunidad de Madrid, que anotó su mayor pluviosidad de los últimos 135 años. Un episodio que mantiene bajo vigilancia extrema once ríos por crecidas excepcionales con desbordamientos generalizados en seis provincias: Guadalajara, Cáceres, Valladolid, Segovia, Toledo y Madrid.

Al cierre de esta edición, la Confederación Hidrográfica del Tajo tenía activados avisos rojos por una situación muy peligrosa en los cauces del Henares, Jarama, Guadarrama, Alberche, Tiétar, Alagón, Tajo y Tajuña; y la del Duero, en el Adaja y el Eresma. Los desembalses, las escorrentías y el deshielo previsto por el ascenso de las temperaturas mantendrán sus caudales elevados, pese a que la entrada de altas presiones por el oeste irá estabilizando la atmósfera lentamente en la Península.

Para este lunes, la Aemet activó avisos amarillos por lluvias persistentes en el Cantábrico y fuertes en Baleares, donde pueden caer más de 20-25 litros por metro cuadrado en una hora; y por nieve, con acumulados significativos, en los sistemas Ibérico y Central, en el este de la meseta norte, y en la cordillera Cantábrica.

Un nuevo peligro: el deshielo

En la localidad toledana de Escalona, una de las más afectadas por Martinho y donde cien familias fueron desalojadas y doscientas viviendas resultaron afectadas por la crecida del río Alberche, su alcalde, Álvaro Gutiérrez, advirtió de que seguirán en alerta porque ahora que se van las borrascas y regresa el sol «aparece un nuevo peligro que se llama deshielo».

En Ávila, donde el Adaja y el Chico anegaron parques, polideportivos y equipamientos, temen también una tercera crecida a causa del deshielo, y su regidor, Jesús Sánchez, anunció que pedirá al Gobierno central la declaración de zona catastrófica. Anoche, este Consistorio tuvo que auxiliar a una comunidad de treinta religiosas, la mayoría dependientes, que se encontraban sin luz ni calefacción ni agua caliente desde el viernes, cuando se inundó su sala de calderas.

La borrasca Martinho puede con siglos de historia y se lleva el puente romano de Talavera de la Reina Javier Varela

El Tajo, que alcanzó un caudal de 1.400 metros cúbicos por segundo, a su paso por Talavera, no solo arrastró parte de su puente romano, sino que anegó garajes, caminos e instalaciones deportivas. El temporal derribó la iglesia de San Pedro de Villalpando, en Zamora, y originó más de 900 incidencias en la Comunidad de Madrid y medio centenar de intervenciones de sus bomberos regionales durante los últimos 18 días de lluvia.

Este domingo, la Guardia Civil reanudó la búsqueda del motorista arrastrado por el río Genal en Pujerra (Málaga); y la Dirección General de Tráfico informó de que la nieve mantenía cortadas 28 carreteras, todas de la red secundaria, salvo la autovía A-66, a la altura de Béjar (Salamanca); y la lluvia, una veintena, y pidió extremar la precaución al volante.