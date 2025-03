Puigdemont reclama la aplicación inmediata de la amnistía antes de empezar a hablar de Presupuestos

El expresidente Carles Puigdemont, durante un acto de celebración del cuarto aniversario de la fundación de Junts, en Francia Glòria Sánchez | EUROPAPRESS

El acuerdo en inmigración no supone un cheque en blanco para Pedro Sánchez. Así lo recordó ayer en una maratón de entrevistas en radios catalanas el secretario general de Junts, Jordi Turull, en un intento de rebajar el optimismo desatado en las filas del Gobierno. «Se lo hemos dicho siempre, no entraremos en una negociación que pueda ser el timo de la estampita», dijo en RAC1 el número dos de Carles Puigdemont, en referencia al posible inicio de las conversaciones para encarar los Presupuestos Generales del Estado. Con esta premisa, Turull señaló que «de Presupuestos hablaremos siempre que nos acrediten el cumplimiento de los anteriores y, como por ahora no pueden hacerlo, pues mal». La solución que plantean los neoconvergentes es que el Ejecutivo entregue a la Generalitat «un cheque con el dinero no invertido» en la comunidad.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, dijo sentirse «cómodo» con el acuerdo con Junts y aseguró que se abre «un nuevo tiempo» para explorar la aprobación de las cuentas. «Me siento cómodo con algo que dice la Constitución, que es la delegación de competencias en un momento determinado, y que es el acuerdo alcanzado», señaló.

Por otro lado, Turull cargó contra Podemos por su veto al acuerdo de inmigración con el PSOE: «No puede votar en contra, de ninguna manera». Una opinión que también hizo suya la portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras, en declaraciones a TVE. Ambos invitaron a los Grupos a leerse la proposición de ley. «No se la han leído, cuando lo hagan, no pueden votar en contra, a no ser que tengan la misma concepción del Estado que Vox, que lo dudo», añadió. El dirigente independentista llegó a pensar, dijo, cuando escuchó a Ione Belarra oponerse a la delegación de competencias, que se trataba de «un meme de inteligencia artificial», y acusó a la líder de Podemos de estar mal informada. «Pensaba que la señora Belarra estaría algo más documentada; lo que estamos tratando son herramientas, no políticas», dijo. «Que nos acuse de racistas… Yo me quedé perplejo», remató la mano derecha de Puigdemont.

Tanto Turull como Nogueras defendieron que el conocimiento del catalán sea uno de los requisitos para acreditar el arraigo en Cataluña y poder renovar así el permiso de residencia, un extremo que no figura de forma explícita en el acuerdo con los socialistas.