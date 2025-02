Pedraz desvincula a Ábalos del caso hidrocarburos y descarta remitir su instrucción al Tribunal Supremo

El exministro de Transportes y diputado no adscrito, José Luis Ábalos. Borja Sánchez-Trillo | EFE

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no aprecia «indicio alguno» que vincule al exministro socialista de Transportes José Luis Ábalos con la trama hidrocarburos —que investiga un presunto fraude de 182,5 millones de euros—, por lo que descarta enviar parte de la causa al Tribunal Supremo. En una resolución conocida ayer, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 rechaza así la petición realizada por el PP, a la que también se había opuesto la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado desvincula al diputado de la obtención de la licencia de operador de hidrocarburos por parte de la empresa Villafuel. Pedraz apunta que «ninguno de los hechos en que se basa» la acusación popular ejercida por la formación liderada por Alberto Núñez Feijoo «constan en este procedimiento con lo que, obviamente, no pueden ser tenidos en cuenta».

Génova insistía en que Ábalos «habría intermediado indiciariamente con altos cargos del Gobierno de España y de la Administración pública, por indicación del investigado Víctor de Aldama, a fin de que Villafuel obtuviera una licencia de operador en el sector de los hidrocarburos». La operativa defraudatoria investigada pasaba por obtener esa licencia, pero esta compañía no contaba de inicio, destacaban los populares, «con los requisitos de capacidad financiera exigidos para su obtención», y de hecho se rechazó una primera solicitud por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

Para el PP, «buena prueba de la virtualidad real de los servicios prestados» por Ábalos y Koldo García es que «determinados miembros de la trama —entre ellos, los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano— habrían mantenido una reunión presencial en el Ministerio de Industria con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de la entonces ministra, Reyes Maroto». Además, apuntaba que el ex número tres del PSOE habría disfrutado de un chalé en la provincia de Cádiz «como retribución por los servicios prestados» a la trama de hidrocarburos. Esta vivienda fue adquirida por Have Got Time, que administraba Leonor González, hija de la empresaria Carmen Pano, ambas investigadas en el caso hidrocarburos.