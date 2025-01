Junts recuerda al Gobierno que no tiene mayoría en el Congreso

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, anunciando su rechazo al decreto ómnibus del Gobierno Gabriel Luengas | EUROPAPRESS

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, recordó al Gobierno de Pedro Sánchez que no tiene mayoría en el Parlamento y le instó a que deje de «colar su programa electoral» en cada iniciativa. Nogueras aseguró que su partido no va a aceptar el «trágala» del Ejecutivo que sí asumen otros partidos y manifestó que ellos no están en Madrid para dar apoyo a ningún gobierno. «Tenemos unos acuerdos y si no los cumplen, no nos podemos seguir tragando los sapos», dijo.

«Esto va de un Gobierno que no tiene mayoría y que intenta colar su programa electoral en cada una de las iniciativas que presenta. Y aquí en los partidos que podemos darle o no apoyo tenemos dos opciones, aceptar el trágala, nos lo comemos todo, por qué a ver qué dirás, o plantar cara y decir así no», explicó.

«Cada minuto que pasa que el Gobierno español no aprueba este decreto con las pensiones, y los descuentos del transporte, queda más claro que a este Gobierno no le importan los pensionistas ni los descuentos en el transporte público», apuntó, adelantando que si no lo presentan ellos, lo hará el propio Junts en la Cámara Baja.

No están para regalar votos

Nogueras también afirmó que no están en el Congreso para «regalar los votos» ni para apoyar a «ningún gobierno», y que en cambio están para «ser útiles» y «cumplir la palabra». «Pero ser útiles no es dejarse colar decretos. Ni decir sí a todo el programa electoral del PSOE o de Sumar y Podemos», insistió, añadiendo que si el Ejecutivo no tiene mayoría «no puede actuar como si la tuviera».

En este sentido, reclamó nuevamente al Ejecutivo que ponga las pensiones y la rebaja del transportes en decretos por separado, sin incluir medidas como la subida del IVA a alimentos básicos o en la electricidad, mermando el poder adquisitivo de los catalanes.

Acusó además al Gobierno de no estar realmente interesado en los pensionistas ni en la rebaja de los transportes porque, según ella, si fuera así ya habría convocado un Consejo de Ministros extraordinario, habría aprobado nuevos decretos ley, y la subida de las pensiones y las bonificaciones «hoy ya estarían publicadas en el BOE».