Puente defiende su gestión en la dana frente a los ataques por corrupción del PP y Vox

El titular de Transportes Óscar Puente defendió este miércoles la gestión de su departamento al frente de la dana que asoló varios municipios valencianos el 29 de octubre y el servicio ferroviario en España como escudo ante los ataques por corrupción que PP y Vox imputan a su ministerio. Según los números aportados por el ministro durante su comparecencia en el Congreso, el presupuesto estatal de actuaciones en marcha en obras de infraestructuras en Valencia dañadas en la catástrofe asciende ya a 385 millones de euros, principalmente en daños en las vías de tren y en carreteras.

Puente desglosó los 160 kilómetros de vías estatales en carreteras por 123,8 millones de euros y dijo que se ha dispuesto de un fondo de 54 millones para reparar carreteras locales en 12 localidades. En el ferrocarril, el coste asciende a 200 millones de euros, con la alta velocidad ya completamente operativa, pese a que todavía faltan por recuperar 113 kilómetros de vías de tren, el 33 % del total de la red de cercanías.

«Un Estado fallido no es capaz de eso y no es mérito mío sino de las empresas y la coordinación», agregó, al tiempo que ha dicho que en política nunca ha buscado el aplauso: «Casi me conformo con que no me insulten», dijo. Puente afirmó que ningún país del mundo «aparte de China» podría ser capaz de repara la recuperación de estas infraestructuras dañadas como la de la A-7, en solo doce días, lo que calificó de «hito de nuestra ingeniería».

En su turno de réplica, PP y Vox no fueron benevolentes con la gestión del ministro, al que criticaron que no hubiera comparecido en la Cámara Baja dos meses después del accidente de Atocha y un mes y medio después de la dana pero ha sido en la corrupción en torno al caso Koldo-Ábalos en la que ambas formaciones han centrado sus reproches. El diputado popular Héctor Palencia afeó a Puente que «en su intento de limpiar la casa» diese su confianza a personas que han sido imputadas. En esta misma línea, la diputada de Vox Carina Mejías cargó contra el titular de Transportes por «su gestión desastrosa al frente de los servicios ferroviarios». «Era su obligación acudir y recuperar las infraestructuras que se habían dañado. Me parece que presumir del trabajo de otros no es justo», dijo.