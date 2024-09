Los barones del PP pactan no negociar la financiación bilateralmente con Sánchez

Cumbre popular en el Palacete de los Duques de Pastrana. Los presidentes Fernando López Miras (Murcia), Gonzalo Capellán (La Rioja), Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Alberto Núñez Feijoo (PP), Juanma Moreno (Andalucía), Alfonso Rueda (Galicia) y Alfonso Pérez Mañueco (Castilla y León), en la primera fila, de izquierda a derecha. En la segunda fila, en el mismo sentido, el vicepresidente Antoni Costa (Baleares) y los presidentes Juan Jesús Vivas (Ceuta), Jorge Azcón (Aragón), María Guardiola (Extremadura), María José Saenz de Buruaga (Cantabria) y Carlos Mazón (Comunidad Valenciana), junto al vicepresidente canario, Manuel Domínguez. También estuvo presente Juan José Imbroda (Melilla), aunque no sale en la foto de grupo porque su vuelo se retrasó. PPRM | EUROPAPRESS

Una foto de familia para mostrar unidad y fortaleza territorial. Convocados por el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, catorce barones del partido se reunieron ayer en el Palacete de los Duques de Pastrana de Madrid, donde firmaron un documento en el que se comprometieron a no negociar la financiación autonómica bilateralmente con Pedro Sánchez, como este les ofreció el pasado miércoles. Los presidentes populares de diez autonomías y de Ceuta y Melilla, y los vicepresidentes de Canarias y Baleares —la presidenta balear Marga Prohens excusó su ausencia por la apertura del curso escolar— acudieron a esta cumbre cuyo objetivo era exhibir un frente común contra la financiación singular de Cataluña negociada entre el PSC y ERC para investir al socialista Salvador Illa.

En una comparecencia sin preguntas, el de Os Peares reclamó paralizar lo que llamó el cupo independentista catalán, una «inyección inmediata» de 18.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation a las comunidades y convocar la Conferencia de Presidentes donde negociar un nuevo modelo de financiación multilateral ya que «todos los presidentes renuncian expresamente a caer en una bilateralidad tramposa», aseguró. «Todos a una. Nos comprometemos a que lo que es de todos se dialogue y acuerde entre todos», reivindicó.

El documento pactado por los barones, de ocho páginas y titulado España somos todos, incluye diez compromisos y exigencias, entre los que también se encuentran solicitar la creación de un fondo transitorio para paliar la infrafinanciación autonómica, blindar el respeto a la autonomía fiscal de las comunidades, abordar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la renovación del sistema de financiación, y mostrar solidaridad con los «compatriotas catalanes que no creen en un desguace del sistema común».

Feijoo, que se comprometió a cumplir este decálogo cuando llegue a la Moncloa, opinó que España «se enfrenta al desafío de la desigualdad» con Sánchez y que «no se puede otorgar la independencia fiscal para mantener embajadas y chiringuitos independentistas y, al tiempo, poner obstáculos a quien decida impulsar la actividad económica reduciendo impuestos».

Entre los 14 mandatarios autonómicos, que gobiernan el 70 % del territorio nacional, estaba el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, que dijo que de reunirse con el socialista «no va a entrar en ninguna subasta». Más allá fue su homóloga extremeña, María Guardiola, que, en una metáfora cinematográfica, indicó que «Sánchez quiere convertir España en los Juegos del Hambre y que los presidentes nos lancemos a la arena».

Ayuso se desdice en 24 horas

Vestida de largo y a la derecha de Feijoo en la foto de grupo, Isabel Díaz Ayuso no pudo evitar ser protagonista del cónclave. Un día después de haber instado al resto de dirigentes regionales a no acudir a la cita individual con el jefe del Ejecutivo si antes no se convocaba la Conferencia de Presidentes porque el socialista iba a intentar «sobornarles uno a uno», confirmó que acudirá al encuentro porque quiere ser atendida en la Moncloa, pero solo para abordar «los problemas singulares» de la Comunidad de Madrid. «Sánchez pretende que vayamos a verle engañados y decirnos que nos va a dar el dinero que no tiene», protestó.

Tampoco el castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco luchará «por las sobras que les queden en las concesiones a sus socios separatistas», dijo. La cántabra María José Sáenz de Buruaga calificó la financiación singular catalana como «dinamita pura para la solidaridad», el aragonés Jorge Azcón valoró que «la minoría con la que gobierna Sánchez no puede pasar por encima de la mayoría» y el canario Manuel Domínguez pidió que no se comparen los «privilegios» que quieren dar a Cataluña con «los derechos» del archipiélago. El sentir común lo resumió el murciano Fernando López Miras que definió esta cumbre como «un bloque compacto y sin fisuras» que los hace más fuertes.