Sánchez ofrece compensar el cupo catalán con una financiación autonómica «justa»

«Me comprometo a que con la reforma del sistema de financiación autonómica todas las comunidades recibirán más recursos que los que recibieron mientras gobernaba el PP». Así de explícito fue ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al presentar las líneas estratégicas de la acción del Ejecutivo para el nuevo curso político. Esa fue su manera de esquivar las críticas que desde el 8 de agosto, cuando fue investido Salvador Illa con el apoyo de ERC a cambio de una financiación singular para Cataluña, recibe el líder socialista por su silencio al respecto.

En el acto celebrado en el Instituto Cervantes de Madrid, Sánchez, además de adelantar la reforma del sistema de financiación autonómica para acallar descontentos incluso de barones socialistas, aclaró que el nuevo modelo servirá para reducir las diferencias territoriales, atender las singularidades de cada comunidad y garantizar la suficiencia del gasto público. Y para ello duplicarán los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial.

Apuntó el presidente que será un método «más justo» y que exigirá «la corresponsabilidad fiscal de los Gobiernos autonómicos», porque «la descentralización es perfectamente compatible con garantizar la equidad entre territorios». En ese sentido, avanzó que convocará a todos los presidentes autonómicos a reuniones bilaterales de trabajo en la Moncloa.

«El Gobierno se rompe»

«Algunos, ya avanzo, torpedearán este objetivo y volverán a reproducir ese disco rallado de que el Gobierno se rompe. Cuando les toca resolverlos a ellos», dijo en alusión a la ruptura de PP y Vox en los Ejecutivos autonómicos.

Sánchez aprovechó para criticar la gestión de presidentes de comunidades como Madrid, Valencia y Andalucía. A Isabel Díaz Ayuso la acusó de bajar los impuestos a los más ricos mientras reclama al Gobierno más recursos. Solo en el último año, denunció, en Madrid «se han derivado 1.000 millones de euros públicos» a la sanidad privada.

«De cada diez euros que el Gobierno de España ha dado a la Comunidad de Madrid para mejorar la vida de los madrileños, el Gobierno autonómico ha usado tres para hacer regalos fiscales a los más ricos», espetó.

Ayuso le respondió en las redes diciendo que utiliza «las instituciones de todos para, mintiendo, justificar el robo que planea a Madrid y la ruptura del modelo territorial a la medida de sus socios secesionistas».

Y es que, según remarcó Sánchez, «el problema está en que las autonomías gobernadas por la derecha o por las derechas no han dedicado los recursos a los ciudadanos, los han dedicado a aumentar los contratos de unas pocas empresas con algunos nexos familiares y a financiar sus regalos fiscales a los de arriba».

El secretario general del PSOE también bajó al detalle en la Comunidad Valenciana y Andalucía: «En la Comunidad Valenciana se han recortado el 20 por ciento de plazas públicas de las residencias de mayores, y en Andalucía se han suprimido ya 2.000 clases de educación públicas, mientras se incrementa un 22 % el gasto en la educación concertada. Por tanto, mercancías frente a derechos», concluyó. Frente a ello, el Gobierno de coalición progresista, defendió, apostó en los últimos seis años por invertir en servicios y en prestaciones sociales, «un 28 % más que lo que invirtió la anterior Administración del PP», añadió.

Feijoo rechaza el fondo de compensación del presidente por «insultante»

Es «insuficiente» e «insultante para la dignidad de la mayoría de los españoles». Así calificó el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, la propuesta del presidente del Gobierno de duplicar los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial para las comunidades autónomas.

«Su anunciado fondo para la España que cree de segunda no solo es insuficiente», sino que «el Fondo de Compensación Interterritorial ni siquiera forma parte del sistema de financiación, y es insultante para la dignidad de la mayoría de españoles que defendemos una nación de iguales», aseguró. Asimismo, criticó que «desde su concepción bananera de las instituciones», el líder socialista haya usado «un acto oficial del Gobierno para atacar a las comunidades autónomas que lo dejan en evidencia como pésimo gestor». Y después «pretende que acepten que los españoles vivan de las sobras de su reparto con el independentismo», afirmó en alusión al pacto entre el PSC y ERC sobre financiación singular para Cataluña. «Quiere callar con menos de 450 millones a los españoles cuando hace no tanto hablaban de la necesidad de 16.000», incidió Feijoo, si bien el Gobierno por el momento no ha ofrecido cifras concretas.

Conferencia de Presidentes

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, aseguró por su parte que no se cree la promesa de Sánchez sobre una financiación más justa y que plantee más recursos para las autonomías porque su palabra no vale «nada». A su entender, la financiación es de «todos» y debe tratarse de forma «multilateral» en una Conferencia de Presidentes que debería convocarse de forma «inmediata», reclamó.

Abascal: «Puto ladrón»

El líder de Vox, Santiago Abascal, dijo que en el PSOE calificaron a Sánchez como «el puto amo», pero en su opinión «ha resultado ser un puto ladrón de todos los españoles». «Además de lo que han robado su familia y su partido, está robando con impuestos el dinero que necesita para pagar sus cohechos, y está robando el futuro a los españoles que más lo necesitan», escribió en su cuenta de la red social X antes de viajar a Argentina.