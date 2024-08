Una riada de anomalías en el nacimiento de la cátedra de Begoña Gómez acorralan al rector de la UCM

Mariscal | EFE

Fue a mitad del interrogatorio del lunes 29 de julio. En un momento dado, el juez Juan Carlos Peinado hizo una pausa en la declaración como investigado del rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, para hacerle una seria advertencia: a los cargos por tráfico de influencias y corrupción en los negocios podría sumar en breve el de prevaricación. ¿El motivo? El cúmulo de supuestas anomalías que su testifical y las de otros testigos han certificado que rodearon el nacimiento de la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) inspirada por Begoña Gómez entre el verano y el otoño del 2020, cuando lo más duro de la pandemia apenas acababa de pasar.

Que la mujer del presidente dirigía una cátedra y dos másteres en la Complutense sin siquiera tener una licenciatura universitaria constituía una rareza que se conocía desde tiempo. Lo que las diligencias previas de Peinado están sacando a la luz es que la gestación de ese magisterio está preñada de circunstancias excepcionales, que han llevado al magistrado a terminar convirtiendo el impulso a la cátedra en el centro de unas pesquisas que ha ido cambiado de objetivos con el paso de los meses desde que en abril abriera la causa a Gómez. Los indicios de posibles irregularidades se acumulan.

La llamada

El propio Goyache reconoció, tanto en su declaración como testigo el 5 de julio como en la del 29 de julio ya como imputado, que Begoña Gómez, a la que no conocía de nada hasta entonces, le convocó a una reunión a finales de julio del 2020 en la Moncloa a través de la llamada de una secretaria que trabaja para el complejo de Presidencia. Y que tras hablar de la Agenda 2030, sostenibilidad y transformación digital, Gómez le propuso crear una cátedra dado que «ya tenía a las empresas patrocinadoras del curso: Reale Seguros y Fundación La Caixa.

Goyache defendió ante el juez que no es nada raro que se reúna fuera de la universidad, que acuda a encuentros con personas privadas a las que no conoce y que apoye la creación de sus proyectos académicos. Todo ello porque —explica— le pareció interesante la propuesta.

El rector, en su último interrogatorio esta semana, afirmó que dio por hecho que Begoña Gómez tenía una licenciatura oficial. En ningún momento —sostuvo— se molestó en comprobar si la mujer del presidente contaba con algún título homologado. Según argumentó, creyó que el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid Juan Carlos Doadrio, el responsable académico que supervisó la cátedra, lo había hecho. El rector mantuvo que una comisión mixta fue le encargada de crear la cátedra y de escoger a la esposa del presidente para dirigirla, pero esta versión fue desmentida por el propio exvicerrector Doadrio, al asegurar que Goyache le dio órdenes expresas de colocar en el puesto a la mujer de Sánchez. En realidad, Gómez no tuvo competencia. No consta que se valoraran otros candidatos.

No hay antecedentes en la puesta en marcha de una titulación en la Complutense con esta premura. La reunión en Moncloa se celebró a finales de julio del 2020.

Solo unos días después, el 12 de agosto, en plenas vacaciones y todavía bajo los preocupantes efectos de la pandemia, la Escuela de Gobierno de la Complutense modificó su web para incluir el profesorado que iba a ir emparejado a una cátedra que no se había creado todavía. El 23 de septiembre se anunció con una presentación online la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva. Y el 30 de octubre, esta nació oficialmente con la firma del convenio entre la UCM, Reale Seguros y la Fundación La Caixa.

El máster asociado

En total, la cátedra se gestó y se creó en menos de 100 días. La puesta en marcha del máster asociado a la cátedra fue también velocísima. A pesar de la falta de rodaje, que obligó a Gómez a pedir al empresario Juan Carlos Barrabés ayuda para buscarle profesores, el máster ya se ofertó en el curso 2021/2022. Antes hubiera sido imposible porque los programas académicos se cierran con varios meses de antelación y se ofrecen al alumnado en la primavera anterior. En el acto online de presentación de septiembre del 2020, la mujer de Pedro Sánchez, además de ejercer de maestra de ceremonias, habló en primera persona del plural de una cátedra que todavía estaba por crear. Para entonces, la comisión mixta, que debía decidir quién iba a ser el director de la misma, no había tomado ninguna decisión. El currículo de Gómez, aunque se presentaba como licenciada, no lo ha sido nunca. Su más destacado mérito académico hasta ese momento era el de ser codirectora de estudios de formación continua de Técnico de Fundraising (captación de fondos públicos o privados para proyectos), unos estudios que lleva impartiendo desde el curso 2012/2013 y que, a pesar de su imputación, la Complutense ya oferta en el curso 2024/2025. No así el máster de TSC, ligado a la cátedra bajo sospecha.

Esa colaboración previa con la Complutense, aunque extendida en el tiempo, no comporta un currículo suficiente para dirigir una cátedra extraordinaria, según la propia normativa de la UCM, que impide que una persona que no es licenciada y que no tenga una vinculación estrecha con la universidad dirija una disciplina de estas características. La UCM, de acuerdo a los documentos de la causa, habría forzado la interpretación de esa normativa. Designó un codirector de la ‘casa' y con titulación universitaria (José Manuel Ruano) para acompañar en la dirección a la esposa del presidente. Según admitieron tanto el rector como el vicerrector, no hay ninguna otra cátedra extraordinaria en la Complutense (en la actualidad son 55) dirigida por una persona que no es titulada universitaria. El último movimiento del juez ha sido pedir a la Complutense los convenios y los currículos de los profesores de todas estas cátedras comparables.