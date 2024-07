Feijoo insta al socialista a dimitir siguiendo el consejo que le había dado a Rajoy en el caso Gürtel

Gamarra y Feijoo, este lunes durante la reunión de los barones territoriales de su partido en la junta directiva nacional ZIPI ARAGON | EFE

Coherencia en política, esa actitud en peligro de extinción. Es lo que le reclamó este lunes Alberto Núñez Feijoo al presidente del Gobierno, tras ser este último citado como testigo en el presunto caso de corrupción por el que el juez Peinado investiga a su esposa. El líder de los populares le pidió que siga el mismo consejo que el socialista le había dado a Mariano Rajoy cuando fue llamado a declarar por el caso Gürtel y le recomendó dimitir como «única salida honorable para no arrastrar a España en su caída». Un consejo que Rajoy no siguió y que Feijoo rememoró para trasladárselo al jefe del Ejecutivo: «En nombre del partido mayoritario de España le pido al Sánchez del 2024 que siga los consejos del Sánchez del 2017, y que redacte su tercera y definitiva carta» de dimisión. Así se pronunció el de Os Peares en la junta directiva nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, donde los barones territoriales lamentaron la imagen que se está dando del país y advirtieron de que en un Estado de derecho «nadie está por encima de la ley».

El juez del caso Begoña Gómez cita a Pedro Sánchez como testigo el próximo 30 de julio Gonzalo Bareño

Aunque tachó de lamentable que «la primera vez que vayamos a oír al señor Sánchez hablar de la corrupción que afecta al palacio de la Moncloa tenga que ser ante un juez», y dado que la ley exime de declarar contra el cónyuge y familiares próximos, Feijoo defendió que «una ciudadana o un ciudadano imputado tiene el derecho a no dar explicaciones, pero un Gobierno, no; un Gobierno debe dar explicaciones a los ciudadanos siempre». Por ello, criticó que el Ejecutivo busque «huir de toda explicación en lugar de rendir cuentas» y además pretenda que los ciudadanos le rindan pleitesía, dijo. «Recuerdo al señor Sánchez que como testigo tiene que decir la verdad y eso es algo a lo que no está acostumbrado», apuntó.

Seguir el ejemplo de Joe Biden

No ahorró recomendaciones el popular, que también requirió a Sánchez que siga el ejemplo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que puso «a su partido y a su país por encima de las preferencias personales», sostuvo, al renunciar el domingo a su candidatura como cabeza de lista de los demócratas de cara a las presidenciales de noviembre. «Cuánto daríamos por que esto ocurriese en España», reconoció.

La Fiscalía recurrirá la decisión del juez Peinado de citar a Sánchez como testigo en el caso Begoña Gómez Redacción

Antes de entrar en la junta directiva nacional, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, calificó de «alarmante, sorprendente y triste» la citación del socialista. «Para la ciudadanía no tiene que ser nada estimulante ver cómo el juez cita como testigo al presidente del Gobierno para que explique lo que no ha querido explicar en el Congreso de los Diputados», concluyó. Y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la definió como «una muy mala noticia para la imagen de España».

El líder de Vox, Santiago Abascal, recordó en redes sociales que fue su formación la que solicitó citar a Sánchez, aunque fuentes de la misma admitieron que «no esperan nada» de la declaración.