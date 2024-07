La Fiscalía recurrirá la decisión del juez Peinado de citar a Sánchez como testigo en el caso Begoña Gómez

Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

La Fiscalía Provincial de Madrid recurrirá la decisión del juez Juan Carlos Peinado de citar a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la investigación que dirige contra su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Fuentes del caso han confirmado a Europa Press que el fiscal del procedimiento prevé solicitar al juez que anule la providencia que se ha dado a conocer este lunes en la que se explica que la prueba testifical se practicará en La Moncloa, en virtud de lo que establecen los artículos 412 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).

Dichos artículos fijan que cuando la declaración del presidente del Gobierno fuese «sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo», el juez se desplazará a su domicilio o despacho oficial para la comparecencia.

En esta causa el juez investiga «todos los actos, conductas y comportamientos» llevados a cabo por Begoña Gómez «desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial» presentada por el seudosindicato ultra Manos Limpias, en relación con sus presuntos vínculos con Barrabés y los contratos con éste que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea.

Dispensado de declarar

En su escrito, el instructor defiende que ve «conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada». La LeCrim, sin embargo, en su artículo 416, dice que Pedro Sánchez como cónyuge de Begoña Gómez estaría «dispensado de la obligación de declarar».

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press precisan que ello no le eximiría de la obligación de comparecer ante el juez, por lo que hasta que el instructor no se presente en La Moncloa, el presidente del Gobierno no podría acogerse a dicho artículo.

Cabe recordar que la Fiscalía pidió en abril que se inadmitiera la denuncia de Manos Limpias que dio origen a la causa. A principios de julio, solicitó a la Audiencia de Madrid que delimitara la causa al considerar que el juez está dirigiendo una causa «general».

La decisión del magistrado de citar a Sánchez tiene lugar después de que el pasado viernes Begoña Gómez se acogiera a su derecho a no declarar toda vez que su abogado se recomendó por apreciar falta de garantías en el procedimiento que se dirige en su contra.

Aquel mismo día, la acusación popular que ejerce Vox pidió al juez que citara a Pedro Sánchez como testigo para que explique los «encuentros» que habría mantenido con Begoña Gómez y el empresario investigado Juan Carlos Barrabés.