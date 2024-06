Feijoo afirma que una financiación singular  para la Generalitat estaría fuera de la ley

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, saluda este lunes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. TAREKMJ | EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, rechazó ayer de plano la financiación singular para Cataluña. «Una financiación que salga del escenario de la multilateralidad desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera es una financiación abocada al fracaso», dijo Feijoo, que precisó que una financiación singular es algo que está «fuera del ordenamiento jurídico».

El expresidente del Gobierno José María Aznar aseguró también que la «financiación singular» que el Gobierno ha ofrecido a la Generalitat significa «pagar el golpe de Estado». «La financiación singular implica que se da un golpe de Estado y que la decisión del Gobierno es aceptar los votos de Puigdemont y de los golpistas, entre los que se encuentra ERC, porque sin esos votos no se mantiene en el Gobierno», añadió Aznar.

El presidente de Galicia, Alfonso Rueda, confirmó que la Xunta tomará medidas en caso de que el Gobierno plantee un régimen de financiación exclusivo para Cataluña. Rueda invitó al PSdeG y al BNG a aprovechar la «oportunidad magnífica» para defender los intereses de Galicia que les ofrece el rechazo de esa medida.

Recordó el coste que tuvo la «investidura de Pedro Sánchez», en referencia a la ley de amnistía, y planteó que «agora imos ver o que nos custaría a investidura do señor [Salvador] Illa», informa Xosé Gago.

Rechazo del barones del PSOE

El rechazo a la financiación singular no es solo de los barones del PP, sino también del PSOE. El caso del castellanomanchego Emiliano García-Page es habitual, pero en esta ocasión se suman barones de otros territorios. «Solo faltaría que encima toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos», dijo Page. El presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, afirmó que cualquier acuerdo de financiación autonómica ha de ser «multilateral». Y también el PSOE extremeño aseguró que no va a «permitir chantajes» por parte de «ninguna otra comunidad autónoma» y que los hechos «singulares» no pueden «bajo ningún concepto suponer diferencias entre españoles».

Desde el PP, el presidente valenciano, Carlos Mazón, aseguró que una financiación singular para Cataluña supondría un «privilegio» para los catalanes y «un insulto» para los valencianos.

Felipe González dice que aplicar un régimen especial a la Generalitat exigiría cambiar la Constitución

«Si alguien quiere cambiarlo, tiene que cambiar la LOFCA y la Constitución». El expresidente del Gobierno Felipe González entró este lunes en el debate sobre la financiación singular para Cataluña y afirmó que para ponerla en marcha habría que cambiar la Carta Magna y el Estatuto de Cataluña. «Le llamen como le llamen», el modelo tiene que ser justo, señaló González. El ex líder del PSOE indicó que en la Constitución solo hay «dos excepciones al sistema general de financiación», en alusión al País Vasco y Navarra

El PSOE respaldó este lunes el establecimiento de una «financiación singular» para Cataluña, en línea con lo manifestado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La dirección de los socialistas defiende el cumplimiento de este compromiso y asegura que es «plenamente compatible» con una reforma de la financiación autonómica para todas las comunidades del régimen general que sea «justa y solidaria».

«El PSOE tiene palabra y cumple sus compromisos», indicó la portavoz de la ejecutiva socialista, Esther Peña, que señaló que «la financiación singular para Cataluña ya aparecía en el compromiso de investidura»

«Una financiación donde además se garantizará la igualdad entre los ciudadanos de este país», precisó. «Lo que sí que no garantiza la igualdad de los ciudadanos en este país es el dumping fiscal que aplican algunas comunidades gobernadas por el PP, concretamente la Comunidad de Madrid», subrayó la portavoz socialista.

Según dijo Peña, en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «no es de recibo que mientras unos presidentes de comunidad autónoma del PP por una parte recortan impuestos a los poderosos en sus comunidades, con la otra mano se pongan de pedigüeños al Gobierno de España, como si no supiéramos que la financiación sale del mismo sitio, del bolsillo de los españoles».

Según Peña, el modelo de financiación singular para Cataluña es un paso «lógico», dado que «quien tiene más competencias ha de tener más medios». Destacó además que la reforma de la financiación autonómica es «un compromiso» que el PSOE incluía en su programa electoral y en su acuerdo de investidura».

«Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral, y al mismo tiempo articular una financiación singular para Cataluña», indicó la portavoz del PSOE, que recordó que la reforma del sistema de financiación autonómica y la financiación singular de Cataluña es una «promesa electoral» del PSOE.

Aunque Peña no lo citó, los socialistas aseguran que no contemplan dar a Cataluña un concierto económico como el que hay en Navarra y País Vasco, que es lo que exige ERC.