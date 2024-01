La portavoz de Junts habla de jueces «prevaricadores» y «de partido»

Mirian Nogueras interviene desde su escaño en el pleno del Congreso Daniel González | EFE

Junts llevó su órdago hasta el final y acabó haciendo que la ley de amnistía naufragara. Su portavoz, Miriam Nogueras, no se privó de descalificar a los jueces españoles acusándolos de «prevaricadores». La diputada de Junts emplazó al Gobierno a blindar la ley de amnistía frente a lo que definió como jueces «de partido», con «dotes telepáticas» y «acusaciones delirantes».

«Este texto es un punto de partida, pero tiene agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado, argumentó. Nogueras atacó a la «cúpula del Poder Judicial» y designó por sus nombres al juez Manuel García-Castellón, que ve terrorismo en las protestas de los CDR y Tsunami Democràtic, o el juez de Barcelona que ve indicios de «traición» en la conexión rusa del procés.

«Nos está pasando la represión por delante de las narices ¿y no haremos nada? La cúpula judicial está diciendo que se nos echará al cuello ¿y no hacen nada?», preguntó. «El juez Aguirre se pasea por las ¿televisiones europeas prevaricando ¿y no haremos nada?. El juez García Castellón se saca los delitos del bolsillo una vez publicado el primer texto de la ley ¿y no haremos nada?», insistió.

Según Nogueras, el PSOE y el PP «no están preparados para romper con el franquismo». Advirtió a los socialistas de que «hoy van a por nosotros, pero mañana pueden ser ustedes». La diputada insistió en que la cúpula judicial tiene impunidad y recalcó que la política tiene que dejar de marcarla gente como García Castellón y Aguirre. «Hoy no es un día fácil pero mientras los catalanes no seamos libres, seguiremos luchando», dijo.

En varias ocasiones, la portavoz del partido de Carles Puigdemont recordó que el texto que su partido firmó con el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez habla de una «amnistía integral» que «no deje a nadie atrás», «repare la represión que sufre el independentismo desde hace muchos años» y ponga «fin a la persecución penal de quienes quieren hacer política». Pero no solo Nogueras cargó contra los jueces españoles. El diputado de Sumar Gerardo Pisarello, atacó también duramente al juez García Castellón, al que tachó de «parcial» y sobre el que afirmó que «merece ser acusado de prevaricación o directamente recusado» en las investigaciones que afectan al independentismo.

Martina Velarde (Podemos) señaló expresamente a García Castellón como un representante de la «derecha judicial» y del lawfare (guerra sucia judicial). Jon Iñarritu de EH Bildu, aseguró que hay «movimientos oscuros» en el ámbito judicial español que, a su juicio están «coordinados y organizados». Desde ERC, su portavoz en el Congreso Pilar Vallugera defendió que los jueces están «inventándose» los delitos y que no apoyar la ley de amnistía es «caer en la trampa» de jueces «prevaricadores» con «intereses espurios».