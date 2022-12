El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en La Rioja Raquel Manzanares | EFE

No es que los barones del PSOE salieran ayer en tromba a clamar contra la reforma del delito de malversación que Sánchez está dispuesto a acometer para satisfacer a Esquerra, según deslizó el martes. A pesar de que en las últimas semanas varios de ellos habían trasladado su rechazo a la medida, la mayoría optaron por el silencio. Pero el hecho de que uno de los que hablaron fuera el castellanoleonés Luis Tudanca y el otro el madrileño Juan Lobato da ya la pauta de lo que el asunto revuelve en el partido.

Regístrate gratis y recibe en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

La reforma del Código Penal, la ley a la carta para una treintena de secesionistas Mercedes Lodeiro

Resulta difícil encontrar alguna declaración del líder de los socialistas de Castilla y León contraria a una decisión de Sánchez o su Gobierno. Podría decirse que, como el secretario general del PSM, está en el extremo opuesto a los presidentes de Aragón o Castilla-La Mancha, Javier Lambán y Emiliano García-Page. Sin embargo, sus palabras respecto a la polémica modificación del Código Penal no pudieron ser más claras: «No me parece un buen camino, espero que no se produzca», dijo. «Cualquier cosa que se toque —añadió— tiene que ser para endurecer los delitos y el castigo a algunas conductas que desprestigian la política».

Los escrúpulos de Tudanca no se deben tanto a que se plantee una modificación legal ad hoc para los independentistas que participaron en el procés. Lo que más le escama es que puedan verse beneficiados condenados por su implicación en tramas como Gürtel. Eso explica también las reacciones de Lobato y Ximo Puig. El presidente valenciano, que se distingue por haber respaldado la supresión del delito de sedición para rebajar la tensión política en Cataluña, advirtió el pasado viernes de los riesgos de hacer un retoque en un delito relacionado con la corrupción como el de la malversación. Sobre todo, subrayó, visto lo ocurrido con la ley del «solo sí es sí», que ha dado lugar a un aluvión de revisiones de penas a la baja para condenados por agresión sexual. «Es mejor dejar la malversación tal y como está», defendió.