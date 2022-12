El presidente de ERC y exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, a su llegada a una reunión en la se de Esquerra David Zorrakino | EUROPAPRESS

Este viernes termina el plazo para presentar enmiendas a la proposición de ley para reformar el delito de sedición (entre 5 y 15 años de prisión) y sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados (máximo 5 años de cárcel y entre 6 y 8 de inhabilitación). ERC anunció ayer que incluirá la reforma de la malversación en su texto para rebajar las penas.

¿A quién beneficia que se derogue la sedición?

De momento, a los nueve condenados por sedición a entre 13 y 9 años de prisión en el juicio del procés y que fueron indultados: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Pero, sobre todo, podrá beneficiar a quienes están pendientes de ser juzgados por el desafío al Estado como Carles Puigdemont y Marta Rovira.

¿Y la reforma de la malversación?

La malversación está penada ahora con 12 años de cárcel y hasta 20 de inhabilitación. Reducir o eliminar la pena para los casos en los que no hay enriquecimiento personal favorece a los condenados que ocupaban cargos en la Generalitat y que desviaron dinero para el procés: Junqueras y los exconsejeros Bassa, Romeva y Turull, y los pendientes de ser juzgados: Puigdemont y los exconsejeros Comín, Puig y Ponsatí. Los indultados siguen cumpliendo la condena de inhabilitación. Así, Junqueras, condenado a 13 años a no poder ejercer cargos públicos, que cumpliría en el 2031, dependiendo de la reforma podría volver a la política entre el 2024 y el 2026. Esta reducción también favorecería a Bassa, Romeva y Turull. Y en el futuro, a Puigdemont, Comín y Ponsatí. Puig no está procesado por malversación. Tampoco la secretaria general de ERC, Marta Rovira, huida en Suiza, que solo tendría que afrontar entre 3 y 5 años de prisión. Los otros beneficiados son unos 15 independentistas que ocupaban secretarías generales o direcciones en la Generalitat y que están procesados por malversación como Jové, Salvadó y la ex interventora general Rosa Vidal.