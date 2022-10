El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su escaño, escuchando la intervención del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, este martes, en el Senado Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

«Todo el mundo tiene un plan hasta que le cae el primer guantazo». Mike Tyson, campeón del mundo de los pesos pesados y autoridad académica máxima en el arte de dar y recibir mamporros resumió así, con años de antelación, el cara a cara de este martes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo en el Senado. El presidente del Gobierno y el líder del PP llegaban a este debate en la Cámara Alta, en el que el programa de mano anunciaba que se iban a confrontar los modelos económicos y fiscales del Gobierno y la oposición, con sus dosieres y argumentarios recién planchados por los gurús de la Moncloa y Génova 13. Los asesores no auguraban un duelo de guante blanco —de eso ya no queda—, pero sí al menos de cierta elegancia entre los contendientes, aplacado su ardor guerrero por la necesidad de no volar los puentes entre el PSOE y el PP en plena negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero la teórica tregua se esfumó y los planes quedaron desarbolados en cuanto empezó el intercambio de golpes desde la tribuna. Tyson tenía razón.

El segundo cara a cara en apenas un mes entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo en el Senado deparó en esta ocasión un debate con más intensidad ideológica respecto al crudo combate de septiembre. Durante las casi dos horas que sumaron su intervención inicial y la posterior réplica a Feijoo, Sánchez insistió en que el Gobierno usará «todos los recursos del Estado» para combatir los efectos de la actual crisis, a lo que el presidente del PP respondió exigiendo al Ejecutivo que retire unos Presupuestos «con pies de barro», que tildó de «hipotecas generales del Estado», y se abra a pactar unas nuevas cuentas con los conservadores.

El presidente del Gobierno dedicó su intervención inicial a reivindicar su plan de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la que definió reiteradamente como «la maldita guerra de Putin». Sánchez sacó pecho por la llamada excepción ibérica, que permitió a España y Portugal desvincular los precios de la electricidad y del gas y que, según el jefe del Ejecutivo, ha supuesto ya un ahorro de 2.900 millones de euros para los consumidores españoles.