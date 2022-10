Tablas no, partida aplazada

ERIKA JARÁIZ GULÍAS

Definitivamente el Senado se ha convertido en el espacio para el debate entre los dos líderes de los grandes partidos. Sánchez cambió su estrategia, frente a la apabullante primera intervención de la vez anterior, hoy realizó una primera exposición tibia, incluso repetitiva, formal y propositiva, y dejó para la réplica la contundencia y el desafío. Feijoo salió a arrollar; tenía que recuperar la performance perdida en el primer envite. No cambió de estrategia, fue a por Sánchez, se refugió en las competencias autonómicas; se atropellaba, pero ya no mostraba la debilidad del primer debate; ahora Feijoo esperaba a Sánchez. Ambos golpearon y contragolpearon con contundencia, supieron evitar el lodo de la vez anterior; Sánchez va al centro de las cosas y del ring, Feijoo baila por la periferia; cuando quiere evitar el cuerpo a cuerpo recurre a Cataluña, al patriotismo español; cada uno a sus targets. Un debate con estrategias diferentes, ideologizado, con argumentos, con bulos, cada uno para sus públicos; más abierto por Sánchez, más calculado por Feijoo, sin un claro vencedor, hablando cada uno para su parroquia. No fueron tablas, Feijóo quería otro turno, pero tampoco dio más, y la partida se interrumpió.