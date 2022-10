El vicesecretario de institucional del PP, Esteban González Pons, aseguró este lunes que está esperando una llamada del Gobierno para renovar cuanto antes el CGPJ y el Constitucional.

El PP pide «jugar limpio»

«Si recibimos una llamada del Gobierno, nos vamos a sentar a negociar porque creemos que esto es clave», afirmó González Pons. El PP apuesta por elegir a la vez al nuevo CGPJ y a los dos magistrados del Constitucional, pero Pons emplazó al Gobierno a «jugar limpio» y decir cuáles son sus propuestas para el tribunal de garantías. A su juicio, no es «aceptable» que el Ejecutivo siga «presionando» al CGPJ para que elija a sus dos candidatos cuando el Ejecutivo no ha dado a conocer los suyos. El PP, sin embargo, exige pactar ya una renovación del sistema de elección de los vocales del CGPJ. Pons emplazó a negociar para que Lesmes, «no tenga que marcharse a ninguna parte» y no tenga que cumplir su anunciada dimisión. Desde el Gobierno, su portavoz, Isabel Rodríguez, afirmó que «lamentablemente no hay novedad». «La única novedad que podría salvar esta situación es que el PP pudiese dejar su rebeldía constitucional», concluyó.