Llop —que durante unos pocos minutos departió en el salón de los pasos perdidos del alto tribunal, de manera informal, con el propio presidente del Supremo, el rey y el líder de los populares— dio luego por hecho que el único que debería sentirse interpelado es el PP. «Aquí no hay equidistancias», argumentó, tras alegar que el grupo socialista puede poner este jueves sobre la mesa a sus candidatos. «Le pedimos al PP que mañana mismo presente sus nombres y lo haga —adujo— sin condicionamientos».

Los populares, sin embargo, no tienen intención de atender a las exigencias del Gobierno. Insisten en que no se trata de «repartir» nombres como pretende la Moncloa, sino «del currículo y los parámetros de experiencia e independencia que deberán cumplir los futuros candidatos». Así se lo trasladó el propio Feijoo a la ministra de Justicia durante su breve conversación.

«Requisitos mínimos»

El expresidente de la Xunta reconoció que estaría «dispuesto a reunirse» si Pedro Sánchez «le llama». Eso sí, con las condiciones por delante que ya había fijado el PP antes de que las negociaciones saltaran por los aires tras la decisión del Ejecutivo de volver reformar la ley para nombrar a los dos jueces que le corresponden en el Constitucional, y que están recogidas en el plan que remitieron el pasado julio a la Moncloa.

Entre esos requisitos estarían que un ministro no pueda pasar a la Fiscalía General del Estado al día siguiente de cesar; que para ser juez del alto tribunal sea necesario llevar 25 años poniendo sentencias o que para acceder a la carrera judicial sea necesario un concurso oposición. Todo en consonancia con los parámetros que plantea la Comisión Europea. «El PP tiene la máxima disposición para sentarse con el Gobierno, abordar la reforma del Poder Judicial y, bajo unos requisitos mínimos de independencia, la renovación conjunta del Constitucional y del Poder Judicial», aseguraron este miércoles en Génova.

Los conservadores coinciden con Lesmes en que «no se le debería haber hurtado competencias al CGPJ» a la hora de hacer nombramientos y creen, además, que «no tendría sentido que dimitiese» cuando es «el capitán del barco».

El presidente del consejo asume que no se cumplirá el plazo para los nombramientos del Constitucional

M. Balín

En medio de la disputa política por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, otro elemento relevante ha avivado las tensiones ya no solo entre PSOE y PP, sino en el seno del órgano de gobierno de los jueces. Se trata del cumplimiento de la cuota del consejo para nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, en proceso también de renovación parcial. La reforma impulsada por el PSOE para devolver al consejo la facultad para designar a estos magistrados pese a estar en funciones y que exige una mayoría de tres quintos ha provocado un terremoto de consecuencias imprevisibles. No solo porque la competencia no se ha extendido al resto de plazas vacantes en la alta judicatura debido a este ley, sino porque la norma impone un plazo de tres meses desde su aprobación —el pasado 12 de junio, aunque entró en vigor un día después— para cumplirse.

Y es este límite temporal lo que ha provocado una revuelta en el bloque conservador del CGPJ —mayoritario, pese a alguna fuga de vocales afines—, que ha puesto en serios aprietos el plan del presidente Lesmes para ejecutar la norma pese a no estar tampoco de acuerdo con el plazo de tres meses, que finaliza el lunes. Consciente de los tiempos, Lesmes convocó en julio un pleno extraordinario para este jueves con un único punto: debate y votación de los candidatos a ocupar estas dos plazas en el Constitucional.

Maniobras internas

El presidente se las deseaba felices con la búsqueda del mayor consenso posible entre los vocales, pero su estrategia saltó por los aires tras los movimientos del sector conservador para desoír el plazo de la reforma socialista y marcar los designios del debate gracias a su mayoría en el pleno.

Esta circunstancia llevó el pasado lunes a Lesmes a modular su mensaje, hasta tal punto que denunció maniobras en el consejo para hacer «tambalear» las exigencias del cumplimiento de la ley. Entonces, el presidente abrió la puerta a extender el debate más allá de este jueves; incluso mencionó el próximo lunes. Los ocho integrantes del sector conservador, reforzados por su capacidad de veto, han decidido sentarse a negociar pero con una línea roja: los tiempos los marca el pleno. Visto este movimiento, el propio Lesmes ya asume que se superará el límite legal para designar a los dos magistrados al Constitucional y se prepara para la previsible acometida del Gobierno por saltarse la norma.

Del mismo modo, otro problema añadido se ha gestado en los últimos días: la falta de candidatos que quieran ocupar esos dos puestos en la corte de garantías. Se da la paradoja de que el rechazo viene sobre todo desde el Tribunal Supremo. Los magistrados que han sido tocados no quieren formar parte de este embrollo de cariz político-judicial. Además, la lista de candidatos se acorta debido a las plazas vacantes de algunas salas por la imposibilidad de nombrar a los sustitutos por parte del consejo. Y, como es evidente, no se quiere hacer más daño proponiendo a integrantes de estas salas. Así las cosas, en el pleno de este jueves no se prevén grandes novedades con respecto a posibles nominados, sino más bien el debate se centrará en las reglas del procedimiento. Eso sí, se podrá ver cómo están los equilibrios con la vista puesta en futuros plenos de la próxima semana, afirman fuentes del consejo.

El confinamiento y la radicalización política disparan un 27% los delitos de odio

La Fiscalía General del Estado ha puesto el foco en la proliferación de los delitos de odio y discriminación, que aumentaron un 27% en 2021 por el confinamiento provocado por la pandemia y la «polarización y radicalización» del debate político, según recoge la memoria anual del Ministerio Público presentada este miércoles en el Supremo durante la ceremonia de apertura del año judicial. Unos ilícitos que no solo atentan contra los bienes jurídicos individuales de las personas y contra su propia dignidad, sino que también ponen en cuestión los principios y valores constitucionales y el modelo democrático de convivencia pacífica, señala el documento. La experiencia acumulada en esta especialidad, añade la memoria conocida este miércoles, «permite comprobar que la palabra precede a la acción, que la creación de un clima de hostilidad, odio o rechazo hacia los colectivos favorece que, más tarde, se ejecuten acciones violentas contra las personas individuales». Frente a ello, responde el Ministerio Fiscal, «la sociedad nos reclama una respuesta penal firme, al tiempo que una eficaz protección y reparación de las víctimas».

La creación de una unidad especializada contra los delitos de odio y discriminación, en virtud de una ley que entró en vigor en julio pasado, «supondrá un impulso» para atajar este tipo de actitudes delictivas, que encuentran un abundante granero en las redes sociales y el anonimato. Además de aumentar un 27% los procedimientos penales abiertos por delitos de odio (se ha pasado de unos 1.434 en el 2020 a 1.824 en el 2021), se observa un importante incremento del 44% en los escritos de acusación presentados el pasado año, de 135 se ha pasado a 195. Los motivos discriminatorios más comunes fueron el racismo y la xenofobia, con un 38,5%; la orientación e identidad sexual y de género, con un 25%; y en tercer lugar la ideología, con un 19,2%, como consecuencia del enconamiento del debate político. Una circunstancias que ya se vislumbraba en anteriores memorias de la Fiscalía.

Delitos en línea

Se consolida también la tendencia alcista de los delitos de odio cometidos a través de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), que están presentes ya en el 20% de los procedimientos tramitados por estos tipos penales, uno de cada cinco. De los 80 casos tramitados en el 2020 se ha pasado a 221 el pasado curso, un 175% más. Por este motivo, se ha puesto en marcha un protocolo en la Unidad Especializada de Criminalidad Informática para combatir el discurso del odio en línea, ya que «la velocidad con la que la información se difunde, la facilidad para viralizar y la perdurabilidad del entorno en línea entrañan situaciones de riesgo que en ocasiones resultan difíciles de combatir, aumentando el daño a las víctimas», explica la memoria anual.

Respecto a la respuesta penal, la Fiscalía sostiene la necesidad de solicitar medidas cautelares como el bloqueo o la retirada de los contenidos ilícitos en los casos de discurso de odio en la red; instar durante la instrucción su declaración como testifical preconstituida ante el riesgo de que la víctima no sea localizada para el acto de juicio oral; instar a que se elaboren informes periciales sobre el impacto emocional y psicológico de los hechos en la víctima; y solicitar siempre, salvo renuncia de aquella, una indemnización por los daños morales derivados del delito.

La Fiscalía lanza además un mensaje al legislador, al reclamar una nueva reforma que unifique definitivamente los móviles discriminatorios presentes en la agravante del artículo 22.4. del Código Penal y en los distintos tipos penales de delitos de odio, que suponen un castigo de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses.