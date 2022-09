Lesmes quiere que las citas de esta semana generen algún tipo de reacción en los responsables de negociar la renovación del Consejo, el ministro Félix Bolaños y el europarlamentario del PP Esteban González Pons, que no se ven desde antes de verano. De no ser así, cree que su presidencia ya está amortizada y no puede hacer nada más para buscar una salida a la crisis que sufre el gobierno de los jueces. Sin embargo, sabedor de que esta renovación no depende de él, al menos quiere irse con los deberes hechos en aquel asunto que sí le compete por exigencia de la ley: el nombramiento de los dos magistrados al Tribunal Constitucional por parte del CGPJ. A la espera del acuerdo de los vocales que están negociando, Lesmes tiene la facultad de convocar el pleno que vote a los elegidos. Una circunstancia que se produciría en todo caso antes de su dimisión.