Juanma Moreno, que este lunes dedicó la mañana a entrar en diversas radios y televisiones, celebró su estrategia de apostarlo todo al centro. «Fue un error copiar el discurso de Vox. El camino del centro es la referencia. Es la única estrategia que está frenando a Vox», comentó, en lo que sonó una enmienda a la estrategia que había abrazado la anterior directiva popular. El presidente en funciones de la Junta no ocultó tampoco su «alivio» por no tener que depender de Vox. En caso de no haber alcanzado la absoluta, «hubiera intentado gobernar en solitario», dijo, al considerar que de esta forma podría meter «presión» al resto de los grupos ante la amenaza de una repetición electoral.

Mientras tanto, en el PSOE intentan circunscribir estos comicios a un ámbito exclusivamente autonómico, rechazando que hubiese un voto de castigo a Pedro Sánchez por la situación económica y por su política de pactos en las Cortes. Su portavoz, Felipe Sicilia, defendió en Ferraz que el presidente del Gobierno se encuentra «fuerte y sólido», y que por su cabeza no pasa un adelanto electoral. Algunos de los socialistas consultados por este periódico aprecian que una de las opciones con las que cuenta Sánchez para intentar cambiar las tornas es la de hacer coincidir las generales con las municipales y autonómicas de mayo, para «poner a remar a todo el partido» en la misma dirección. De momento Sánchez lo sigue descartando: «Hay legislatura hasta el final», insistió ayer Sicilia.