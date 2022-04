La caída tuvo lugar tras la cacería en la residencia y en plena madrugada. El padre de Felipe VI tropezó con un escalón, se golpeó con el suelo y se rompió la cadera derecha por tres zonas. Juan Carlos I fue repatriado a Madrid con urgencia en el mismo avión privado en el que se desplazó al país africano junto al médico de la Casa del Rey para ser operado en la jornada siguiente.

Sabedor de la conmoción que el caso iba a suscitar en España, después de cuatro días ingresado en la clínica, Juan Carlos, que en entonces tenía 74 años, protagonizó un momento histórico en la Corona. El jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, y su responsable de prensa, Javier Ayuso, decidieron reaccionar con celeridad para aplacar el enfado político y social. Idearon que Juan Carlos trasladara un mensaje ante algunos periodistas al salir de la habitación tras recibir el alta. «Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir«, fueron las once palabras de disculpa que el jefe de Estado, apoyado en dos muletas y con rictus serio, pronunció en su propósito de enmienda, inédito en un monarca español.