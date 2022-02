Aunque no precisó de dónde procedía, indicó que «se podía inferir que venía de una institución pública» porque contenía datos fiscales y bancarios.

Casado habló con Bolaños

Según la versión de Casado, fue Ayuso quien le dijo que ese dosier procedía de la Moncloa. Y ante ello, él mismo llamó al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien le confirmó que no era así. Un episodio que el propio Casado calificó de «surrealista». Afirmó que con la apertura de un expediente a Ayuso no pretende «echarla» del partido y que, si se demuestra que no hay nada irregular, no tendrá objeción en que se presente al congreso de Madrid, pese a que Génova anunció ayer que el cónclave regional queda aplazado hasta que se resuelva este asunto.

Aunque el foco del escándalo se puso ayer en las circunstancias del contrato, el líder popular negó tajantemente el supuesto espionaje a Ayuso ordenado desde la dirección nacional y lo calificó de «montaje» para tapar las sospechas sobre Díaz Ayuso por el trato de favor a su hermano.

El consejero Enrique López, fiel a Génova, elude respaldar a la líder madrileña y se perfila como posible sucesor

La Comunidad de Madrid anunció ayer una comparecencia de los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero; Hacienda, Javier Fernández Lasquetty; y Justicia, Enrique López, para informar de la legalidad del contrato adjudicado a la empresa relacionada con el hermano de Díaz Ayuso. Sin embargo, López se descolgó a última hora de esa rueda de prensa alegando un compromiso que no figuraba en su agenda oficial.

Exmagistrado del Tribunal Constitucional, López es un hombre de confianza del secretario general, Teodoro García Egea, y del propio Casado, que es quien lo fichó para el PP. Fuentes del partido indican que podría ser el sustituto elegido por Génova en caso de que Ayuso tuviera que abandonar el cargo de presidenta de la Comunidad. La dirección del PP está convencida de que, al margen del expediente interno, Ayuso tendrá que renunciar pronto al puesto porque será imputada tras la denuncia presentada ante la Fiscalía por el PSOE. Sería el momento del relevo.

En la rueda de prensa de este viernes, los consejeros Ruiz Escudero y Fernández Lasquetty aseguraron que los expedientes de contratación covid, en los que se enmarca el contrato sin concurso público adjudicado por la Comunidad de Madrid, «se han ajustado siempre a derecho y siguiendo los procedimientos legales», y que su gestión «ha sido honrada siempre».