Otra expresión recurrente respecto al vulcanismo en Canarias es que las erupciones son tranquilas. Al respecto, María José Blanco afirma que en el caso de La Palma «se producen en las mismas zonas y su comportamiento tiene un abanico amplio. Esta no se ha salido de ese abanico salvo por la duración y el volumen tan grande de coladas que ha emitido. No difiere mucho del volcán San Juan», acontecido en 1949 también en el Valle de Aridane, en la dorsal de Cumbre Vieja. La novedad más significativa, según Blanco, es que «este volcán pone sobre la mesa, a la sociedad canaria y a sus gestores, que las erupciones están ahí. Por obviarlas no van a dejar de ocurrir», remacha.

Opina que una de las mayores enseñanzas de esta erupción es que «se debe legislar para que las fases de recuperación sean cada vez más sencillas». Incide en que esta «va a ser la primera vez que se afronta la reconstrucción de una zona cubierta por coladas de lava».