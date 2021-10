Sánchez garantiza a Casado que no excarcelará a etarras a cambio del apoyo de Bildu en los Presupuestos

Otegi en un acto de Bildu: «Si para que salgan los presos hay que votar los Presupuestos, los votaremos» La Voz

PP y PSOE no fueron capaces ayer de acordar una declaración institucional en las Cortes para conmemorar el décimo aniversario del fin de ETA. Sánchez reivindicó este fin de semana el papel de Zapatero al frente del Gobierno, ya que fue bajo su mandato cuando los terroristas anunciaron su disolución, un asunto sobre el que discrepó Casado: «A ETA la derrotaron las Fuerzas policiales y el poder judicial, no las cesiones de Zapatero». Sánchez lamentó que «la derecha no sienta» el fin de la violencia «como una victoria» y constantemente intente trasladar «una visión amarga».

Emilio Naranjo | EFE

Pago en autovías

El cara a cara entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición también abarcó otros temas, como la recuperación económica. «Dice que no deja a nadie atrás pero no está dejando a nadie en pie. Ahora dice que va a poner peajes en las carreteras. ¿Puede confirmar si es cierto?», cuestionó Casado, una pregunta a la que el jefe del Ejecutivo no quiso responder.