Casado se aferra a las recetas de Rajoy para «arreglar» España por tercera vez

El Partido Popular inició ayer en Santiago su convención itinerante, que acabará el próximo domingo en la plaza de toros de Valencia y que cuenta con emplazamientos, planteamientos y debates diferentes para cada jornada de la semana. En Galicia, «la cuna de la civilización europea y del PP», dijo Pablo Casado en la presentación de las sesiones, tocaba hablar de economía, empleo e industria, aunque acabó convirtiéndose en un recetario del PP para salir de la crisis provocada por la pandemia poniendo como referencia etapas del pasado.

Santiago también es la ciudad de nacimiento biológico y político de Mariano Rajoy, expresidente del partido y del Gobierno que cumplió su palabra al ceñirse a una reflexión de media hora de duración en la que aportó su visión del momento que vive España en comparación con la que él se encontró hace diez años, cuando abordó la otra gran crisis del presente siglo con una sólida mayoría en las urnas. Rajoy, que eludió las críticas directas a los adversarios políticos o las solapó con su habitual ironía más o menos descifrable, empezó marcando diferencias al advertir que la depresión que comenzó en el 2008 y que él se encontró al llegar a la Moncloa tres años más tarde fue «bastante peor» que la actual, por la falta de preparación del país, el exceso de gasto público y el elevado endeudamiento de familias y empresas que había entonces.

El político pontevedrés recomendó al Gobierno actual preocuparse por hacer un «buen diagnóstico» y no complacerse con datos aparentemente positivos que no aguantan la comparativa con el entorno europeo por los duros efectos que tuvo el parón sanitario en una economía de servicios como la española. No se mostró pesimista Rajoy, porque en esta ocasión hay un compromiso firme de Europa que él, aseguró, no recibió, y porque el país estaba más preparado para el impacto tras años de crecimiento estable y reformas en el empleo y el sector bancario.