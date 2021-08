Los líderes de la UE arroparán este sábado a Sánchez en el centro de refugiados afganos de Torrejón de Ardoz

Pedro Sánchez en su comparecencia ante los medios en Mallorca antes de sus vacaciones, el pasado 3 de agosto. ENRIQUE CALVO | Reuters

El primer acto público de Pedro Sánchez tras sus vacaciones en Lanzarote será visitar este sábado el centro de refugiados afganos en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Lo hará arropado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo comunitario, Charles Michel, y el alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell. El presidente del Gobierno pretende que de esta forma se visibilice que España no es un convidado de piedra en Afganistán, si no que es la puerta de acceso a Europa para los amenazados por los talibanes. Para el PP es una simple «operación de márketing».

La crisis geopolítica y humanitaria de Afganistán demuestra que nada ni nadie va a rebajar la tensión entre Gobierno y oposición en el nuevo curso político. Sánchez busca rentabilizar el hecho de que España es el centro logístico de acogida para los colaboradores afganos de las instituciones de la UE, y Pablo Casado lo minimiza. «Torrejón -afirmó el ministro de Asuntos Exteriores- será el corazón de los valores de Europa». La presencia de Von der Leyen, Michel y Borrell este sábado en Torrejón, subrayó José Miguel Albares, «demuestra la confianza en España».

El presidente del Gobierno quiere responder a las críticas, sobre todo del PP, por su silencio vacacional con una exhibición de la mano de los principales líderes de la Unión Europea, con los que visitará el centro de acogida instalado en cuatro días en la base aérea cercana a Madrid y que tiene capacidad para albergar a mil personas. Albares explicó que Torrejón se convertirá en «un hub» por el que «van a transitar los afganos que han estado colaborando con las distintas instituciones de la UE todos estos años», y de allí se distribuirán por los distintos países europeos.

Pero para el PP es solo humo, es «una operación de márketing». Este Gobierno, señaló la vicesecretaria general de los populares, Elvira Rodríguez, «no está en posición de liderar nada». Solo lo hace, añadió, «para ponerse medallas» y tapar «el desastre» de su gestión en la evacuación desde Kabul. Sánchez, insistió la exministra de Aznar, ha preferido «vivir a cuerpo de rey» en la residencia lanzaroteña de La Mareta en lugar de regresar a Madrid y ponerse al frente de la gestión de la crisis. «Este Gobierno -resumió- está en lo que está, que son sus cosas, y no en las cosas de todos». El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, insistió en su tesis de que no se puede dirigir una operación de esta envergadura «en alpargatas» desde la playa de Lanzarote.

«Un asunto de Estado»

Unas palabras que dolieron entre los ministros implicados en la evacuación. José Miguel Albares señaló que no podía creer que hubiera «algún español o fuerza política que esté en contra» de lo que hace el Gobierno con las personas amenazadas por el régimen talibán. «No es un tema de Gobierno, es un asunto de Estado», subrayó el titular de Asuntos Exteriores. Félix Bolaños pidió a la oposición que desarme su discurso porque «no todo es objeto de crítica». En este terreno, remachó el ministro de la Presidencia, «no puede haber la más mínima diferencia entre Gobierno y oposición».

Incomunicación a alto nivel

Albares y Bolaños han asumido la comunicación con la oposición porque el presidente del Gobierno no ha levantado el teléfono para informar al líder del PP. Sánchez y Pablo Casado no conversan desde mayo pasado, cuando se produjo la entrada masiva de menores marroquíes en Ceuta. En aquella ocasión el presidente del Gobierno llamó al jefe de la oposición, pero sus conversaciones personales en lo que va de legislatura se pueden contar con los dedos de una mano. Su incomunicación no se ha roto por el momento con la operación de evacuación en Afganistán.

El PP, además, considera escasas las explicaciones que han recibido sus portavoces de los ministros de Asuntos Exteriores y de Presidencia. La portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, se quejó en la conversación de diez minutos con Bolaños de la «insuficiente información», y la portavoz popular de Exteriores, Valentina Martínez, también criticó que desde el lunes no ha recibido ninguna llamada de Albares.

El PP no esconde que su objetivo es que Sánchez acuda a un pleno extraordinario del Congreso para debatir sobre la gestión de la crisis en Afganistán. «Por supuesto que compareceremos», apuntó la ministra de Defensa, si bien aclaró que se refería a ella misma. También el titular de Exteriores se ha mostrado dispuesto a acudir a la Cámara baja. Pero en la Moncloa reina el silencio sobre las intenciones del presidente.