El hallazgo de la narcolancha del Miño coincide con la aprehensión de cinco toneladas de coca

Monica Torres
Mónica Torres CAMINHA / LA VOZ

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La narcolancha con tres motores de gran potencia apareció dentro de un camión
La narcolancha con tres motores de gran potencia apareció dentro de un camión Policía Marítima

La embarcación que apareció en un tráiler no tenía identificación; el alijo se incautó a 650 millas de la costa de Lisboa

06 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La embarcación de alta velocidad hallada en el interior del tráiler abandonado el martes en pleno río Miño carecía de cualquier tipo de identificación o registro. Además, la Policía Marítima portuguesa confirmó que no se

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