El hallazgo de la narcolancha del Miño coincide con la aprehensión de cinco toneladas de coca
CAMINHA / LA VOZ
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La embarcación que apareció en un tráiler no tenía identificación; el alijo se incautó a 650 millas de la costa de Lisboa06 ago 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La embarcación de alta velocidad hallada en el interior del tráiler abandonado el martes en pleno río Miño carecía de cualquier tipo de identificación o registro. Además, la Policía Marítima portuguesa confirmó que no se