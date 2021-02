El abogado del PP niega que el partido le pidiera negociar con Luis Bárcenas

El juicio por la caja B del PP se suspende hasta que un acusado se recupere del coronavirus

«Prematuro», pero no inviable. El fiscal anticorrupción Antonio Romeral, representante del ministerio público en el juicio por la presunta caja B del PP, no se opone de plano a la petición del extesorero popular Luis Bárcenas de mantener un careo con el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, citado como testigo en el juicio, en caso de que la declaración del anterior líder del PP entre en contradicción con lo que sostiene el exresponsable de finanzas, que asegura que Rajoy era «perfecto conocedor» de la existencia de esa financiación paralela y opaca del partido. La Fiscalía considera que por el momento es prematuro plantear esa posibilidad, porque se ignora todavía si habrá o no contradicciones, aunque deja la decisión final al respecto en manos del tribunal que juzga el caso.

