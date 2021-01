1.500 conductores rescatados en Madrid, que se prepara para pasar de la nieve al hielo

0

09/01/2021 19:42 h

El Ministerio de Interior ha informado que ya no hay ninguna persona atrapada en la carretera M-40 de Madrid desde las 15.00 horas de este sábado, tras las labores de ayuda realizadas por la Unidad Militar de Emergencia (UME).

La UME ha liberado así a todos los vehículos que habían quedado atrapados en la confluencia de esta carretera con la M-607. No obstante, el uso de cadenas sigue siendo obligatorio para circular por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid.

Según Marlaska el número total de personas rescatadas ha sido de 1.500. El ministro del Interior ha cuantificado además las carreteras afectadas por el temporal: 657, de las que 153 permanecen cortadas, tres de ellas de la red principal. Grande-Marlaska ha asegurado además que ahora mismo ya no hay personas atrapadas en su vehículo en ninguna carretera de la capital.

Telefónica ha dado cobijo en el edificio de presidencia de su sede central de Las Tablas a unas 1.000 personas que se quedaron bloqueadas en las cercanías después de que el Ejército pidiera a la compañía ayuda para ponerlas a cubierto.

Fuentes de la operadora han explicado a Efe que en torno a las 3:00 de las madrugada recibieron la petición del Ejército para habilitar la sede como refugio para personas que se habían quedado varadas en las inmediaciones.

Desde la madrugada han pasado por la sede de Telefónica unas 1.000 personas, que son atendidas allí por efectivos del Ejército, las fuerzas de seguridad, la Cruz Roja y los propios equipos de seguridad de la empresa, hasta que se le puede dar traslado a sus domicilios.

Sin actividad lectiva el lunes y el martes

Madrid y Castilla-La Mancha han acordado la suspensión de las clases el lunes 11 de enero y el martes 12, debido a las fuertes nevadas de los últimos días y la previsión de que se registren bajas temperaturas en las próximas jornadas.

Como consecuencia de la acumulación de nieve por el temporal Filomena y ante la previsión de una caída fuerte de las temperaturas, que podrían llegar a los -12 grados centígrados, los dos gobiernos regionales han tomado la decisión de suspender la vuelta a las aulas en todos los niveles educativos.

Desde la sede del 112, la presidenta madrileña ha informado de la decisión del Gobierno sobre el cierre de los centros educativos y el teletrabajo de los funcionarios de la Comunidad, «hasta ver la evolución» de la situación. Según ha informado la Consejería de Educación, los centros comunicarán a alumnos y familias «por los medios de que dispongan» de esta suspensión de la actividad educativa presencial «y procurarán prestar la misma de forma telemática».

El colapso en Madrid llega a los hospitales, con centros completamente bloqueados Los sanitarios han decidido doblar sus turnos para no dejar desatendidos a los pacientes.

Madrid, incomunicada

El temporal que azota todo el país dejó este sábado a la Comunidad de Madrid completamente aislada. Algo que no ocurría desde el confinamiento de marzo ha vuelto a pasar, aunque esta vez por causas muy diferentes. El aeropuerto de Barajas decidió paralizar todas sus operaciones durante la jornada de este sábado debido a las placas de hielo y nieve que se acumulaban en las pistas y a la baja visibilidad, según informó Aena.

El gestor aeroportuario pidió a los ciudadanos que no fueran al aeropuerto ya que no habría ningún vuelo en todo el día. Prevén que la situación seguirá siendo complicada los próximos días porque las bajas temperaturas provocarán importantes heladas que podrían seguir afectando al aeropuerto. Pero no solo está siendo un problema de Madrid. Un total de 652 carreteras se vieron afectadas por las nevadas y en más de 400 fueron obligatorias las cadenas o neumáticos de nieve, según datos de la DGT.

Trenes suspendidos

También los trenes que conectan diferentes puntos del país quedaron suspendidos en gran parte del territorio después de que Renfe anulara todos sus servicios ferroviarios con origen o destino Madrid debido al fuerte temporal y a la acumulación excesiva de nieve a lo largo de la línea, informó la compañía en un comunicado. La suspensión afecta tanto a los trenes AVE como a los de larga y media distancia, pero también a todas las líneas de Cercanías de Madrid.

Metro abierto las 24 horas

En Madrid capital el servicio de autobuses de la EMT suspendió su servicio para todo el fin de semana «por motivos de seguridad» y los autobuses no salieron de las cocheras después de los percances sufridos en la tarde del viernes, cuando muchos de ellos se quedaron atrapados en las calles por la acumulación de nieve. El único transporte en el que se pudieron mover este sábado los madrileños fue el metro, que funcionó más o menos con normalidad a excepción de la línea 10 entre Tribunal y Casa de Campo, en ambos sentidos, y la línea ML1 (metro ligero) entre Las Tablas y Virgen del Cortijo por acumulación de nieve en las vías, ya que esta parte de la línea es exterior. El Gobierno regional comunicó a través de Twitter que el metro permanecería abierto las 24 horas «para facilitar los desplazamientos esenciales, la comunicación entre municipios y el acceso a hospitales».

Se investiga la muerte de un hombre

El cadáver de un hombre de 54 años ha sido localizado sepultado por la nieve en la localidad madrileña de Zarzalejo, al noroeste de Madrid, lo que lo convierte en el primer fallecido en la región a causa del temporal.

Fuentes de Emergencias Comunidad de Madrid 112 han informado de que el fallecido es un hombre de 54 años «que llevaba algún tiempo» sin vida. No presenta «signos externos de violencia», aunque se desconocen por el momento las causas de la muerte, según las mismas fuentes.

En una entrevista en RNE la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha comentado que el fallecimiento podría deberse a un infarto.

El alcalde de Zarzalejo, Rafael Herranz, que ha informado del hallazgo del cadáver al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, ha explicado a Efe que a las doce de la mañana un vecino le llamó para comunicarle que había encontrado un maletín. Al llegar al lugar, han encontrado el cuerpo de un hombre sepultado con más de un metro de nieve.

El regidor de este municipio de la sierra madrileña, de menos de 2.000 habitantes, ha comentado que creen que se trata de un revisor de un tren vecino del Escorial. El alcalde de Zarzalejo ha comentado que anoche estuvo recogiendo con la Guardia Civil hasta las 3 de la madrugada a personas que se habían quedado aisladas sin poder volver a sus casas. «Ha sido un trago horrible» que no vieran a la persona que finalmente ha fallecido, que cree que llegaría en el último tren que baja de El Escorial a Zarzalejo a las 23.30 de la noche, porque después se cerró la línea.

3.233 camiones paralizados en carreteras de Castilla y León

La nieve y el hielo acumulados en las últimas horas a causa de la irrupción de la borrasca Filomena ha obligado a embolsar, hasta el momento, un total de 3.233 camiones en carreteras de Castilla y León.

Según ha explicado el delegado del Gobierno en esta comunidad, Javier Izquierdo, los embolsamientos se han dirigido a áreas preparadas para ello y se han ido ocupando de sur a norte para evitar su entrada en la Comunidad de Madrid. La previsión es que los embolsamientos se mantengan y se baraja la alternativa de desviar por la A-66, vía Extremadura, a aquellos camiones que se dirijan al sur de España.

La gran mayoría de ellos, 1.080, se encuentra en diversos tramos de la A-1, con 750 vehículos en Boceguillas (Segovia); 270 en Lerma (Burgos) y otros 60 en Santo Tomé del Puerto (Segovia).

Por su parte, en la A-6 permanecen embolsados otros 575 vehículos, con el grueso de la cifra, 382, en San Vicente de Palacio (Valladolid); 157 en Arévalo (Ávila); 15 en Adanero (Ávila) y 21 en Villalpando (Zamora).

Llamada de Sánchez a los presidentes autonómicos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este sábado a los presidentes de las comunidades autónomas más afectadas por la borrasca Filomena y a responsables municipales para trasladar un mensaje de coordinación entre administraciones y pide «máxima prudencia» a todos los ciudadanos.

«Acabo de recibir una llamada del presidente @sanchezcastejon ofreciendo la colaboración del Gobierno», ha informado Díaz Ayuso a través de su cuenta de Twitter en un mensaje publicado a las 16.30 horas. Ayuso ha destacado que el Ejército, y en particular la Unidad Militar de Emergencias (UME) «está haciendo una gran labor» en la región.

Pedro Sánchez en sus redes sociales también ha llamado a la prudencia. «Quiero reiterar el llamamiento del Gobierno a la máxima prudencia ante la evolución del tiempo en las próximas horas. Cumplamos todas las recomendaciones realizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ejército, Protección Civil y los servicios de emergencia», ha añadido.

Las nevadas darán paso a termómetros bajo cero y heladas «peligrosas»

Miguel Ángel Alfonso, Colpisa

Los meteorólogos llevaban advirtiendo desde hace semanas de que la borrasca Filomena iba a dejar una situación pocas veces vista en España. Pero las previsiones se han visto superadas con las inéditas nevadas que ha vivido el centro de la península y por el temporal que ha azotado Canarias y el Sur del país. Y aunque pudiera parecer que la normalidad va a ser la tónica en los próximos días una vez se estabilice la situación atmosférica, ahora advierten de que «lo peor está por llegar».

En su último aviso especial de este sábado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explica que este domingo, con el alejamiento de la borrasca hacia el noreste, irán remitiendo las nevadas, aunque no las precipitaciones en algunas zonas del país. «El domingo y el lunes todavía son probables algunas lluvias intensas en el sur de Andalucía y Ceuta debido al acercamiento de una nueva borrasca», apunta la agencia Aemet, además, augura nuevos problemas a partir del lunes, cuando «es probable que se produzca una estabilización general de la atmósfera, manteniéndose muy bajas las temperaturas, lo que hará que persista el manto nivoso en amplias zonas de la Península y dará también lugar a temperaturas mínimas excepcionalmente bajas». Esta situación se producirá desde el 11 de enero en amplias zonas del interior peninsular, hasta el jueves 14 de enero inclusive, con un grado de probabilidad 'muy alto' (mayor del 80 por ciento), subrayan.

En concreto, la agencia prevé que desde la madrugada de este domingo al lunes «se iniciará un descenso acusado de temperaturas nocturnas, que continuará la noche siguiente, con heladas fuertes en amplias zonas del interior y temperaturas mínimas que serán inferiores a -10ºC en zonas de montaña y áreas llanas con superficie nevada», lo que afectará «a puntos donde esta circunstancia es muy poco frecuente».