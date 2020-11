Podemos desdeña un posible apoyo de Cs a los Presupuestos y reclama que rompa sus acuerdos con Vox para ser creíbles

0

Redacción 02/11/2020 13:28 h

Podemos ha restado importancia a un posible apoyo de Ciudadanos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque existe posibilidad de lograr una mayoría para poder aprobarlos, en referencia al denominado bloque de investidura, y ha reclamado que rompan sus pactos «con la extrema derecha» en Murcia, Andalucía y Madrid para «tener credibilidad».

Así lo ha indicado el portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, en rueda de prensa conjunta con su homóloga en la formación morada, Isa Serra, tras mantener una reunión de trabajo sobre medidas en materia de vivienda ante la crisis del coronavirus.

En este sentido, Mayoral ha señalado que no le preocupa que Cs apoye o no los PGE al haber opciones parlamentarias para obtener el visto bueno del Congreso y sí le inquieta que la formación naranja «sea un elemento fundamental para las políticas antisociales y de sabotaje que está realizando», a su juicio, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, «en contra de la institucionalidad de este país», informa Europa Press.

«Si quieren tener credibilidad deberían abandonar sus pactos con la extrema derecha, sus pactos contra los gobiernos que hacen recortes sociales, sus pactos con aquellos que se niegan a que los que más tienen, más paguen», ha remachado el portavoz de Podemos.

«Palabras huecas» de CS

En esta línea, ha asegurado que sin romper esos pactos autonómicos y municipales, la posibilidad de apoyar los PGE serán «palabras huecas» de «aquellos que se sostienen» en acuerdos con la «extrema derecha».

De este modo, el también secretario de relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos ha opinado que el partido liderado por Inés Arrimadas solo pretende hacer un «paripé en público» porque son «la vergüenza» de Europa por sostener a gobiernos que están respaldados por la «extrema derecha», en referencia a Vox.

Los presupuestos son un «avance importante»

A su vez, Mayoral ha defendido que el borrador de los Presupuestos elaborado por el Gobierno en coalición es un «avance importante» ante una situación socioeconómica que va a ser «muy difícil» y requiere de la «colaboración de todos».

Tras enfatizar que se ha producido un acuerdo entre «actores que vienen de culturas muy distintas», los PGE son un paso hacia delante en cambiar un modelo de respuesta a las crisis basado «en los recortes sociales y en el papel de lo público en la protección» a la población.

El PSOE advierte al PP de que votar en contra de los PGE «equivale a permitir que el virus venza la partida»

El PSOE ha advertido al Partido Popular de que votar en contra de estos Presupuestos Generales del Estado (PGE) «equivale a permitir que el virus venza la partida, gane la partida a la salud, a la economía, al empleo y al bienestar social de los españoles».

Así lo ha manifestado este lunes el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, en declaraciones desde la sede de Ferraz. «Va a haber que elegir en la votación de los Presupuestos: o ganamos al virus o el virus gana la partida a los españoles», ha sentenciado.

En este sentido, ha asegurado que son unos Presupuestos «para vencer al virus, recuperar la economía y proteger a los colectivos más vulnerables» y ha alertado de que sin ellos se corre «el riesgo» de perder los 27.000 millones de euros de los fondos de reconstrucción europeos.

Por ello, el socialista ha mandado un mensaje «muy claro» al PP a las puertas de estas dos semanas «decisivas»: «Sabemos que no son los Presupuestos que hubiera hecho la derecha, no son los presupuestos de la austeridad, no son los presupuestos de los recortes».

No obstante, Simancas ha incidido en que ahora «solo hay dos opciones, o se está con el Gobierno contra el virus o se apuesta por desgastar al Gobierno en alianza con el virus», informa Europa Press.

«Queremos que Casado, por una vez, se ponga del lado del Gobierno, del interés general de los españoles, para vencer al virus. Ya no hay justificación, ya no hay excusa posible para apoyar estos Presupuestos», ha subrayado.

En este punto, el portavoz socialista ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que respalden unos Presupuestos que «ayuden a sacar adelante el país». «Estamos muy orgullosos de presentar los Presupuestos más ambiciosos de la historia para la modernización y la justicia social en España», ha concluido.