Las diferencias entre el PSOE y el PP con el formato de la comisión de reconstrucción provocan el recelo del resto de formaciones

La Voz de Galicia F. B.

Madrid / La voz 25/04/2020 05:00 h

Ferraz y Génova siguen sin llegar a un acuerdo sobre cómo debe ser la comisión apalabrada el pasado lunes entre Sánchez y Casado de cara a explorar un gran pacto de «reconstrucción» tras el coronavirus. Ni en el fondo, ni en la forma. Los socialistas registraron junto a sus socios de Gobierno de Unidas Podemos, con los que disfrutan de mayoría en la Mesa del Congreso, una petición para que la misma se centre exclusivamente en propuestas de cara a abordar el futuro. Pero los populares no están de acuerdo, y reclaman que, además de mirar hacia adelante con iniciativas y propuestas, también conviene echar la vista atrás para realizar un análisis más pormenorizado de la gestión de la crisis por parte del Gobierno.

Las diferencias también parecen insalvables respecto a quién debe presidirla. El PP reclama el liderazgo, pero las dos fuerzas sobre las que se sustenta el Gobierno no parecen abiertas a renunciar a su mayoría ante el temor de que se acabe convirtiendo en un proceso fiscalizador dirigido por la oposición. Todo este enredo, cuando está previsto que la misma se ponga a andar la próxima semana, algo que se antoja extremadamente complicado.

Con la clara intención de acelerar el tema, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, invitó al jefe de la oposición a que tomara nota de las comunidades autónomas que ya han acordado imitar este escenario a pequeña escala. «Todos tendremos que ceder un poco para que todo el país gane mucho», afirmó.

Y mientras tanto, las formaciones con menor representación dentro del arco parlamentario reclaman que de momento no se han puesto en contacto con ellas, mientras recelan de que acabe llegando a buen puerto por las enormes diferencias de partida que existen entre algunos partidos. Valga como ejemplo ERC, que reclama a Sánchez que circunscriba esta mesa de acuerdo a las fuerzas políticas que apoyaron la moción de censura contra Rajoy; es decir, que deje fuera al PP y a Ciudadanos, sobreentendiéndose que también a Vox, a pesar de que por entonces todavía no tenía representación en la Cámara Baja. Tampoco estaba presente hace dos años el BNG, aunque a estos pretenden que no se les excluya de la fiesta.

Bronca por esconder a Mateo

Por otro lado, la Mesa de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE decidió ayer aplazar las comparecencias parlamentarias de la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, decisión adoptada gracias a la mayoría del PSOE y con los votos en contra del PP. Según recoge Efe, Mateo solicitó comparecer por vía telemática, dado que pertenece a un grupo de riesgo, algo que contó con el visto bueno de los letrados. Sin embargo, el presidente de la comisión, el socialista Antonio Cosculluela, presentó una propuesta para su aplazamiento sine die hasta el fin de la crisis. La oposición se muestra muy crítica con el ente público desde que Sánchez eligió a Mateo para dirigirlo.