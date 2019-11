Los CDR fracasan en su tentativa de colapsar la estación del AVE en Barcelona

0

La Voz de Galicia g. b.

madrid / la voz 17/11/2019 05:00 h

El intento de los Comités de Defensa de la República (CDR) de paralizar la estación del AVE de Sants en Barcelona se saldó este sábado con un fracaso tras la actuación de la policía, que impidió que se colapsara el vestíbulo de la estación mediante un fuerte control de acceso. Vigilantes de seguridad privada de la terminal y policías formaron una línea para permitir el paso solo a los pasajeros con billete. Ante el amplio dispositivo policial desplegado, los grupos independentistas radicales desconvocaron la acción de protesta que habían programado desde las 11 de la mañana. La concentración, en todo caso, estuvo lejos de congregar a un número suficiente de personas como para conseguir su objetivo. Apenas un centenar de personas accedieron a las instalaciones de Sants, en donde protagonizaron una sentada y corearon consignas en favor de la libertad de los presos políticos. Pero fueron finalmente desalojados por los Mossos d’Esquadra que, ante su negativa a retirarse, los llevaron uno a uno hasta el exterior de la estación.

Fuera, a las puertas de las instalaciones, el número de concentrados no superó tampoco las trescientas personas, en medio de otro nutrido dispositivo policial formado por agentes de la Policía Nacional y de los Mossos d’Esquadra. La protesta no alteró la salida de los convoyes y tanto los trenes de cercanías como el AVE funcionaron con total normalidad, según informó Renfe. «Hemos hecho un bloqueo total durante unas horas en la arteria principal de Renfe en Barcelona», aseguraron sin embargo los CDR en las redes sociales, en unos mensajes en los que acusaron al Gobierno catalán de avanzar «sin rumbo y reprimiendo con Mossos y Policía la protesta no violenta». Tras desconvocar su protesta, los grupos de independentistas se dirigieron hasta la confluencia de la avenida Roma y la calle Tarragona, en el centro de Barcelona, donde cortaron el tráfico.

Durante la concentración de los CDR, Francisco Nicolás Gómez, conocido como El pequeño Nicolás accedió a la estación y fue reconocido por los manifestantes, que lo increparon. El pequeño Nicolás se encaró con varios de ellos, lo que provocó un breve momento de tensión.

Un detenido en la acampada

Durante la mañana de este sábado, los Mossos d’Esquadra detuvieron a una persona e identificaron a un total de 117 que permanecían acampadas en la plaza Universitat en Barcelona en una acción de protesta que dura ya 18 días. Las identificaciones se debieron a que se trata de una concentración no comunicada y supone ocupar ilegalmente el espacio público. En cuanto a la detención, los Mossos explicaron que el motivo es que esa persona tenía un requerimiento judicial. Los agentes se llevaron además una treintena de vallas y un lavabo móvil instalado por los participantes en la acampada ilegal. La desaparición de todo ese material de obra había sido denunciada esta semana por una empresa constructora de Barcelona.

La acampada protagonizada por estudiantes afines a los movimientos independentistas comenzó el pasado 30 de octubre en la plaza Universitat, después de que se hiciera pública la sentencia del procés. Desde entonces, los concentrados mantienen bloqueada la circulación por la Gran Vía de la capital catalana. Barcelona Oberta, organización que agrupa los ejes comerciales y turísticos de la ciudad, pidió esta semana el desalojo «inmediato» de la acampada por el perjuicio que les está causando.