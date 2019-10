Núñez Feijoo dice que la sentencia «podrá parecer mucho a unos y a otros menos, pero cualquier demócrata debe acatarla»

0

14/10/2019 13:42 h

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, valoró esta mañana la sentencia del Tribunal Supremo indicando que «a unos les parecerá mucho, a otros menos, pero es una sentencia del Supremo y eso significa que cualquier demócrata debe acatarla». Además, añadió que «los primeros que deben acatar la sentencia son los condenados, somos los políticos; porque por primera vez en nuestro país desde hacía mucho tiempo se condena a políticos. Todos los condenados, prácticamente, ejercían un cargo de representación, eran miembros del gobierno de la Generalitat y hay otros que estaban en organizaciones financiadas por la Generalitat que hicieron actos políticos. La primera reflexión es que los políticos no pueden quedar impunes a la ley y que los presidentes, vicepresidentes de las comunidades autónomas, consejeros y presidentes de los parlamentos autonómicos, si delinquen, son condenados». Para Feijoo, el fallo del Supremo es un «aviso muy claro que aquí no hay ciudadanos de primera y de segunda, que las comunidades autónomas tienen que ajustarse al Estado de Derecho». Por lo tanto, afirmó «si un político la hace, la paga; un político no tiene más derechos que cualquier otro ciudadano».

Por otra parte, el presidente de la Xunta instó a dar «un ejemplo de normalidad democrática». En ese sentido, preguntado por si se pueden reproducir los disturbios en Cataluña, afirmó que lo que hay que hacer es «mandar un mensaje de tranquilidad, sosiego y normalidad. Aquí hay una sentencia del Tribunal Supremo y, además, por unanimidad. No es posible un escenario de mayor normalidad democrática y de mayor amparo al poder judicial que los magistrados con mayor experiencia y formación de nuestro país, deliberando durante varias semanas y escuchando a los encausados, dictan una sentencia por unanimidad. También unánimemente nos debemos felicitar y exigir que se cumpla».

Por otra parte, aseguró que el denominado problema catalán es que «hay algunos partidos que no asumen la legislación catalana». En ese sentido apuntó que algunos políticos catalanes «han infringido todos los códigos de convivencia».