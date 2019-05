El rey emérito da el paso atrás definitivo

0

Redacción 27/05/2019 21:14 h

La Casa del Rey ha anunciado que el rey Juan Carlos dejará de realizar actividad institucional y se retirará de la vida pública a partir del próximo domingo 2 de junio, cuando se cumplirán cinco años desde el anuncio de su abdicación. La decisión, según el comunicado del palacio de la Zarzuela, la ha tomado el propio rey emérito con una «firme y meditada convicción», y se la ha comunicado por carta al actual jefe de Estado.

Juan Carlos I no tenía programada ninguna actividad pública esta semana y la última a la que asistió fue el pasado 17 de mayo, a la entrega del premio Órdenes Españolas 2019 al historiador Miguel Ángel Ladero en el real monasterio de San Lorenzo de El Escorial. De este modo, tras 39 años de reinado y cinco en una situación de retiro parcial en la que sus funciones no llegaron a ser reguladas, don Juan Carlos da el paso atrás definitivo y se aparta de la agenda de la Zarzuela.

Caso Nóos y abdicación

2 de junio del 2014. El Gobierno y la Casa Real anunciaron la abdicación de Juan Carlos I el 2 de junio del 2014, si bien no se hizo efectiva hasta el 18 de junio, cuando sancionó la ley orgánica que materializaba el ascenso al trono de Felipe VI. La noticia llegó en el epicentro de una grave crisis reputacional para la Corona azuzada por la instrucción judicial del caso Nóos, por el que acabaría condenado y en prisión Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina. Ella se sentó en el banquillo, aunque el tribunal la exculpó. Dos años antes, en abril del 2012 se había abierto la caja de los truenos contra la Corona tras una polémica cacería del rey en Botsuana que acabó con fractura de cadera. «Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir», se disculpó después de recibir el alta clínica en Madrid.

Papel del rey emérito

Discreto segundo plano. El papel del rey emérito en la agenda oficial pasó a un discreto segundo plano: eventos deportivos, culturales, benéficos y representar a España en alguna toma de posesión en Latinoamérica, Su agenda se inauguró como tal en octubre de ese año, cuando ya había puesto distancia con la Zarzuela y trasladado su despacho al Palacio Real.

Remuneración

Cambios en las cantidades. En el 2015 se repitió el patrón de compromisos y mantuvo el sueldo, 292.752 euros brutos anuales, el doble que Felipe VI. El reparto cambió un ejercicio después. En la actualidad, su remuneración es de 194.232 euros brutos al año, pero podría bajar en el próximo ejercicio. Con la llegada del 2017 participó de forma algo más activa en la agenda de la familia real, aunque fue la gran ausencia del acto que conmemoró en el Congreso el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura. La Casa Real explicó que don Juan Carlos, al igual que en la proclamación y en la apertura de aquella legislatura, había preferido dejar el protagonismo a Felipe VI. El 6 de diciembre del 2018, las Cortes le rindieron homenaje con una ovación de casi dos minutos en el acto conmemorativo de los 40 años de la Constitución.

El caso Villarejo

Duras acusaciones. En el 2018 el rey emérito tuvo que lidiar con un frente más. En julio se difundieron unos audios grabados por el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en los que su otrora amiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein le acusaba de cobrar comisiones ilícitas, esconder fondos en Suiza y usarla como testaferro. Pasaron seis meses hasta que volvió a participar en un acto oficial junto a Felipe VI. La causa fue archivada en la Audiencia Nacional para el rey emérito, pues los supuestos delitos habían tenido lugar cuando él gozaba de inviolabilidad. En su condición de emérito, el rey es aforado desde que se reformó la ley en el 2014, es decir, solo responde ante el Tribunal Supremo. Y esa seguirá siendo su situación.

Salud del rey

Una docena de operaciones. Juan Carlos II cumplió 81 años en enero. En estos años ha soportado una quincena de intervenciones. Camina con bastón y acostumbra, no obstante, a responder con un «estoy bien» cuando se le pregunta. El pasado marzo acudió a la presentación de la Feria de San Isidro con un hematoma en el ojo que se atribuyó a una leve intervención cutánea.