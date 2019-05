El rey Juan Carlos anuncia su retirada de la vida pública desde el 2 de junio

La popularidad del monarca cayó en picado desde que trascendió su viaje a Botsuana y el supuesto romance con la princesa Corinna

El de don Juan Carlos ha sido uno de los reinados más largos de la historia. Fue proclamado rey el 22 de noviembre de 1975 y los 39 años de su reinado han estado salpicados de polémicas. Pero sin duda alguna la imputación de su yerno Iñaki Urdagarín y su lamentable jornada de caza en Botsuana han sido los escándalos que más han debilitado un reinado que se finaliza hoy con la abdicación del monarca.

En el 2012 el monarca se rompía la cadera tras una caída accidental. La intervención quirúrgica a la que tuvo que ser sometido en Madrid tras el accidente supuso un punto y aparte en la imagen pública del monarca. Su «lo siento mucho. Me he equivocado. No volverá a ocurrir» dio la vuelta al mundo, y supuso el inicio de la carrera cuesta abajo del rey Juan Carlos

