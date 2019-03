La secretaria judicial que salió el 20S por el tejado: «Tuve miedo cuando vi lo que había fuera»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 06/03/2019 13:21 h

Montserrat del Toro, secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que participó en el registro de la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña el 20 de septiembre del 2017, ha relatado este miércoles que las concentraciones de protesta frente al edificio comenzaron a primera hora, poco después de llegar la comitiva judicial y que ya a las 11:30 horas los manifestantes se hicieron con megáfonos y fue entonces cuando escuchó proclamas, siempre en catalán, que decían «no saldrán», «no pasarán» y «votaremos». «Tuve preocupación todo el día y miedo hasta las 21:30, cuando vi lo que había fuera», manifestó.

En respuesta a preguntas del fiscal Javier Zaragoza durante su testimonio en el juicio por el proceso independentista en Cataluña, Del Toro ha contado que llegaron a la consejería a las ocho en punto de la mañana y que casi desde primera hora comenzaron a concentrarse grupos de personas en el exterior.

Ya a las diez de la mañana, ha explicado, se oía «muchísimo ruido por la concentración que había fuera» porque a esa hora la concentración era ya de «miles de personas». «Fue un murmullo constante durante todo el día», ha apuntado, pero no entendía lo que decía la mayoría de la gente, sólo lo que se proclamaba por los megáfonos.

En otro momento de su declaración, Del Toro ha revelado que ya por la noche, pasadas las nueve, subió a la azotea del edificio y comprobó la multitud en la calle, que estaba «difícilmente transitable», pero también que la posibilidad de enviar un helicóptero para recoger a la comitiva judicial, una petición que había hecho ella misma, no iba a resultar posible por la cantidad de antenas que hay en el tejado.

«Cruzamos un despacho, vamos por un pasillo, salimos a la azotea. Me piden que me oculte para que la gente que está en los edificios de enfrente no me vea y vamos hasta un murete que separa la Consejería del teatro. Era un metro pero no lo pude saltar. Me ayudaron. En el muro miro para abajo y veo que el suelo de la azotea del teatro es mucho más alto, había que descolgarse. Con ayuda de los mossos me descuelgo y me conducen a los camerinos del teatro y allí estuve media hora», ha declarado Montserrat del Toro.

Desde la azotea tomó fotografías de la multitud, con el objetivo de incorporarlas a su informe para dar cuenta al magistrado, y vio que la concentración llegaba hasta la Plaza de Cataluña, es decir, a «centenares de metros» del edificio y que también se extendía por calles adyacentes.

El tribunal ha permitido a la secretaria judicial que participó en el registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre del 2017 que declare como testigo sin que le enfoquen las cámaras. Ni el Ministerio Público, ni la acusación popular Vox se han mostrado contrarios a evitar que su imagen sea enfocada y difundida en los medios de comunicación, justificando esta medida en que «vive en Barcelona», tal y como ha explicado el fiscal Javier Zaragoza.

De los Cobos: los informes no tenían «el detalle» de cada actuación policial

El coordinador del dispositivo que debía frenar el 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, ha explicado hoy en el juicio del «procés» que los informes que recibió sobre la actuación de los policías y guardias civiles no tenían «el detalle» de en qué había consistido cada una de sus actuaciones. De los Cobos ha respondido en estos términos en la reanudación de su testifical en el Tribunal Supremo ante las preguntas de uno de los abogados de las defensas, Jordi Pina, sobre si había tenido conocimiento de golpes en las partes superiores del cuerpo a personas que se encontraban inmóviles en el suelo.

«Hubo multitud de intervenciones y, entre ellas, hubo actuaciones con medios policiales que afectaron a distintas partes del cuerpo de individuos que estaban intentando impedir el acceso o la salida de los efectivos policiales de los centros de votación», ha indicado el testigo, informa Efe. Pero cuando el letrado ha insistido en la pregunta, ha respondido que «ninguno de los informes» que le llegaron tenía «el detalle de en qué ha consistido cada una de las actuaciones».

El presidente del tribunal, el magistrado Manuel Marchena, ha amonestado hoy a Jordi Pina, abogado de tres de los acusados --Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull--, por acusar al coronel Pérez de los Cobos de tratar de mentir durante su declaración como testigo con respecto a la intervención policial el día del referéndum independentista del 1 de octubre del 2017. La comparecencia esta mañana de Pérez de los Cobos, que el magistrado ha calificado a su término de «esencial» tanto para las defensas como para las acusaciones, es continuación de la larga declaración que ya prestó ayer y se ha caracterizado por un tenso rifirrafe entre Marchena y Pina por las intervenciones policiales que tuvieron lugar el día del referéndum.

Tardà afirma que habrá que pedir amnistía y un referéndum tras el juicio

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, que no repetirá como candidato en las elecciones del 28A, ha pronosticado que a los líderes independentistas juzgados les serán impuestas «penas duras», y que a partir de esta situación el independentismo tendrá que reclamar «amnistía y un referéndum». Según ha afirmado Joan Tardà en declaraciones a TV3, «resulta evidente» que en el proceso soberanista de Cataluña el independentismo «ha cometido errores», por ejemplo, el de creer que era suficiente con «utilizar el mismo mecanismo, de la ley a la ley, que fue empleado durante la transición española, precisamente para preservar la seguridad jurídica». Ha pronosticado que, tras finalizar el juicio, «las penas serán duras» lo que llevará al independentismo a pedir «amnistía» y no indultos, «y un referéndum, lo que exigirá la formación de frentes amplios».

Torra siente «vergüenza» por las «falsedades» de Millo sobre el 1-O

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado hoy que siente «vergüenza» por las «falsedades» del exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo sobre el 1-O. Según Torra, «estamos asistiendo a un juicio que ha mutado, de juicio 'fake' a juicio de la vergüenza». Cuando «parecía imposible caer aún más bajo», ha dicho Torra, se produjeron «las declaraciones de ayer», que «a todos los catalanes nos causan una auténtica y profunda vergüenza» porque por parte de los independentistas «no hubo ningún tipo de violencia ni el 1 de octubre ni el 20 de septiembre» del 2017.

JxCat: «Los cobardes que hablan del Fairy deben usarlo para lavarse la boca»

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha arremetido hoy contra el ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo por su intervención como testigo en el juicio del 1-O: «Los cobardes que en el juicio hablan del Fairy lo tendrían que utilizar para lavarse la boca», informa Efe. Pujol, en la sesión de control al presidente de la Generalitat, Quim Torra, en el pleno del Parlament, ha hecho así referencia a las palabras de Millo, que afirmó que los policías que intervinieron para impedir el 1-O sufrieron la «trampa del Fairy», en la que, según aseguró, los independentistas que protegían los puntos de votación arrojaron este detergente en la puerta del centro para que, a la llegada de los agentes, éstos resbalaran y cayeran al suelo y luego les pudieran patear la cabeza.