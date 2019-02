Sánchez arrolla, el PP mejora y bajan Cs y Vox

0

Madrid / LA Voz 28/02/2019 18:08 h

Victoria aplastante del PSOE, recuperación del PP que le aúpa al segundo puesto y declive de Ciudadanos, Podemos y hasta de Vox. El barómetro del CIS de febrero apunta a un triunfo holgado de los socialistas, que doblarían en votos a los populares, pero que a Pedro Sánchez podría resultarle insuficiente para gobernar solo con Podemos, dado que su crecimiento se produce a costa de un acusado descenso de los de Pablo Iglesias. La suma de socialistas y morados alcanzaría un 47,8 %, cerca ya de la mayoría, pero para eso sería necesario que Podemos fuera capaz de reeditar sus pactos con las confluencias, cosa que ahora parece difícil. El PP, primera fuera en el disputado espectro que va desde el centro a la extrema derecha, sumaría un 37,9 % con Ciudadanos y Vox, lejos de la mayoría absoluta y a más de diez puntos del bloque de izquierda.

El fantasma de un nuevo bloqueo político en el que la formación de Gobierno quedara en manos de los independentistas y pasara por investir a Pedro Sánchez con la mayoría de la moción de censura sigue presente. La suma de PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, PDECat y EH Bildu alcanzaría el 53,7 %. El sondeo, realizado antes de que el Congreso tumbara los Presupuestos de Sánchez, y en el que una vez se aprecia un sesgo favorable hacia el PSOE respecto al consenso de otras encuestas, indica que los socialistas no solo no pagan la polémica sobre la figura del relator en las negociaciones con los independentistas, sino que sumaría más votos que todos los del PP y Ciudadanos juntos.

Refuerzo al bipartidismo

Ciudadanos, a la baja. El sondeo del CIS cuestiona la supuesta debilidad de los partidos que hasta ahora representaban el bipartidismo, PSOE y PP, y apunta a una fortalecimiento de ese modelo. La subida que se le adjudica al PSOE es de 3,4 puntos porcentuales en un solo mes, hasta alcanzar el 33,3 %, mientras que el PP, aunque sigue estando a una enorme distancia de los socialistas, mejoraría también en 1,8 puntos respecto al barómetro anterior, situándose en un 16,7 % y pasando del cuarto puesto en el que se le situaba en enero, tras Ciudadanos y Podemos, al segundo. Esos resultados, unidos al hecho de que el partido de Rivera no solo frena su crecimiento, sino que experimenta una bajada de 2,4 puntos en un solo mes, indican que es el PP el que está rentabilizando electoralmente el acuerdo que le ha llevado a presidir la Junta de Andalucía por primera vez en su historia, en detrimento de los socios de investidura de Juan Manuel Moreno.

Castigo a VOX

No rentabiliza los pactos. El sondeo ignora el fuerte crecimiento de Vox al que apuntan otras encuestas, que en el caso de la realizada por Sondaxe para La Voz de Galicia le lleva incluso a situarse como tercera fuerza política con 51 escaños. El organismo demoscópico dirigido por José Félix Tezanos, ex miembro de la ejecutiva del PSOE, incluso adjudica al partido de Santiago Abascal un descenso de más de medio punto respecto a lo que el CIS le adjudicaba en el barómetro anterior, pasando de un 6,5 % en enero a un 5,9 % en febrero. Ese dato indicaría que el partido de extrema derecha no solo no rentabiliza su entrada por primera vez en un Parlamento autonómico y sus acuerdos con el PP y Ciudadanos, sino que pagaría un precio por ello ante el temor de una parte de los votantes a que el auge de la derecha radical se traslade al Parlamento.

Podemos paga el CISMA

Cuarta fuerza. El cisma de Unidos Podemos tras la decisión de el ex número dos del partido morado, Íñigo Errejón, de abandonar la marca para presentarse en Madrid bajo el paraguas de la plataforma de Manuela Carmena lastra a los de Pablo Iglesias, que se dejan casi un punto, pasando a ser la cuarta fuerza, lo que podría perjudicarles notablemente en el reparto de escaños por efecto de la ley electoral. Podemos no saca partido de su campaña a favor de los Presupuestos.

En Marea pierde la mitad de sus votos en dos meses

El CIS apunta a un fuerte castigo de En Marea, que contribuiría notablemente al descenso que se adjudica a Unidos Podemos y sus diferentes confluencias. En concreto, el estudio atribuye a la plataforma gallega una estimación de votos de solo el 0,6 % del total nacional, cuando en el pasado mes de enero esta cifra alcanzaba el 1 % y en el barómetro de diciembre ascendía al 1,2 %. En el origen de ese declive que reduce a la mitad en dos meses la estimación de voto directo a En Marea sobre el total emitido, influyen las fuertes divergencias surgidas entre los partidos que conformaron la plataforma electoral en las anteriores elecciones y que han salido a la luz con toda crudeza en los últimos días.

Sánchez y Casado mejoran

En lo que afecta a la pugna política en Cataluña, el CIS aprecia que el PDECat se derrumba frente a ERC. El partido de Puigdemont se queda en un 0,7% de los votos frente al 3,3% que alcanza la fuerza dirigida por Oriol Junqueras. Y, respecto a la valoración de los líderes, los españoles vuelven a suspender a todos los dirigentes de los principales partidos, aunque se da la circunstancia de que todos ellos, excepto el de IU, Alberto Garzón, mejoran su nota respecto al estudio anterior. El socialista Pedro Sánchez rentabiliza los últimos días de su paso por la Moncloa hasta situarse en primera posición. Logra un 4,3 cuando en el pasado barómetro de enero se quedaba en el 3,8. Algo que le permite superar al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que pasa del 3,9 que le daba la primera posición en enero, al 3,5 actual, que le deja como segundo en el ránking. Pero mayor aún que la de Sánchez es la mejora en la valoración que obtiene el líder del PP, Pablo Casado, que obtiene ahora un 3,6, muy cerca ya de Casado, cuando en enero resultaba muy penalizado, con solo un 2,9. El sondeo demuestra también el declive en la imagen del líder de Podemos, Pablo Iglesias. Aunque repunta desde el 2,8 anterior al 3,2, sigue siendo el peor valorado.