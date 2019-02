Albert Rivera afirma que el PSOE no le merece «ningún respeto»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 25/02/2019 12:04 h

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha contestado a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que «no le merece ningún respeto» un partido que ha sido capaz de negociar con los que quieren «romper» España, y ha asegurado que han sido los socialistas, y no él, quienes han roto con el constitucionalismo. Rivera, en una entrevista en la Cope, ha hablado así de la carta que Narbona le ha enviado reprochándole que dé prioridad a pactar con Vox y critica que haya abandonado la senda del entendimiento, después de que C's haya rechazado cualquier pacto postelectoral con el PSOE o Pedro Sánchez.

No ha contestado claramente si ese veto al PSOE es o no reversible, pero sí ha insistido en que Pedro Sánchez ha roto el diálogo con el constitucionalismo al aceptar negociar los 21 puntos del documento del presidente de la Generalitat, Quim Torra. Si él hubiera sido el presidente del Gobierno, ha señalado, hubiera advertido a Torra que si no retiraba ese documento le enviaría un requerimiento, informa Efe. «Yo me metí en política hace una década para defender la Constitución y que no hubiera presidentes como Sánchez», ha dicho al reafirmarse en que Ciudadanos no pactará con el PSOE.

Enlazando con Cataluña, ha asegurado que si él es presidente del Gobierno iniciará los trámites para aplicar el 155, pero no se ha mostrado partidario de formalizar una candidatura conjunta en el Senado con el PP para asegurar esa mayoría necesaria que se requiere para poner en marcha esta medida especial. Y no lo es, ha explicado, porque habría muchos votantes de C's que no apoyarían una lista con el PP y viceversa, pero los electores -ha recalcado- tienen que tener claro que si hay un escaño más para hacerlo, activarán el 155.

De refilón ha hablado de la candidatura de Silvia Clemente, que abandonó el PP esta semana, a la Junta de Castilla y León, una candidatura que ha respaldo la Ejecutiva pero que ha generado malestar entre algunos dirigentes. No ha entrado en la polémica y se ha limitado a poner en valor la transversalidad de C's sumando independientes, entre ellos también Joan Mesquida, ha mencionado, que rompió el carné socialista y va a ser candidato de C's en Baleares.

Otra de las preguntas que le han planteado ha sido indirectamente sobre su supuesta relación con la cantante Malú, a lo que Rivera ha respondido que lleva más de diez años trabajando por el país y no va a perder «ni un segundo» en comentar su vida privada. «No lo hago de los demás como para hacerlo de la mía», ha señalado.

El contenido de la carta de Narbona

Cristina Narbona reprocha a Rivera su decisión de «priorizar los acuerdos con fuerzas de la extrema derecha», le acusa de haber «abandonado la sensatez por simple temor a lo que crece a su derecha» y le pide que rectifique sus «preferencias». En la carta, a la que ha tenido acceso Efe, Narbona critica que Rivera haya abandonado la «senda del entendimiento, la sensatez y la lealtad institucional», que defienda la Constitución «a tiempo parcial», que emplee «estrategias cortoplacistas» y que «banalice términos como golpismo».

«Es enormemente descorazonador que Ciudadanos haya abandonado esa senda. Ni siquiera el temor a perder votos en el concurrido espacio electoral de la derecha puede justificar que usted invoque los mismos argumentos y consignas que exhiben los extremistas. Consignas contrarias al espíritu del consenso constitucional», señala la presidenta del PSOE.

Posteriormente en un desayuno informativo, Narbona ha reiterado su preocupación por el «proceso de derechización» de C's y ha pedido a Rivera que «reflexione sobre el futuro que le aguarda, si su único empeño es el de competir por la derecha». Narbona ha explicado que ha enviado esta misiva a Rivera porque le parece necesario hacer «una llamada de atención a un líder que podía jugar un papel muy importante, si no se deja llevar por el miedo al aumento del voto de ultraderecha».

No obstante, ha subrayado que esto no quiere decir que los socialistas estén hablando de llegar a pactos postelectorales. «No estamos hablando de pactos con nadie, ni vamos a hacerlo», ha asegurado, al tiempo que ha advertido de que «si ellos prefieren los pactos con la ultraderecha les va a dañar mucho en su imagen, como ya les está dañando fuera de nuestras fronteras».

Preguntada por qué no ha enviado una carta similar al líder del PP, Pablo Casado, ha respondido que éste «siempre ha estado en el mismo sitio, no ha cambiado», mientras que Rivera llegó en su momento a un acuerdo de investidura con Pedro Sánchez. Por eso, ha asegurado que no entiende que éste no sienta «bochorno» por gobernar con los votos de un partido como Vox, que ha pedido los nombres de los funcionarios de violencia de género en Andalucía, «o si lo siente, quizá eso explique su sobreactuación contra el PSOE».