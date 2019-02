El salto de Clemente del PP a Ciudadanos abre un cisma en la formación naranja en Castilla y León

0

Redacción / Efe 25/02/2019 13:31 h

El salto del PP a Ciudadanos de la ex vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León, Silvia Clemente, abre un cisma en la formación naranja en la región. El diputado de Ciudadanos por Valladolid y candidato a las primarias para disputar la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, ha sido tajante hoy al asegurar que, de ganar en la consulta con los militantes, no integraría a su contrincante, la ex vicepresidenta de las Cortes, Silvia Clemente, por considerar que no es una buena candidata ya que, según ha recordado, viene de un partido, el PP, que ha gobernado Castilla y León durante los últimos 30 años.

«Ese es el mensaje de regeneración que queremos mandar a los ciudadanos», se ha preguntado Igea ante la «pelea limpia» en un proceso de primarias al que aspiran «dos candidatos potentes», informa Europa Press. «Yo no integraría a una persona sobre la que pienso que no es una buena candidata; no sería razonable», se ha reafirmado Igea que ha explicado que su objetivo en política es «cambiar las cosas», para lo que ha reivindicado la importancia de la limitación de mandatos, y no «permanecer».

Igea se ha definido como una persona «leal» y se ha mostrado convencido de que no debe caer sobre Rivera ni sobre la Ejecutiva de Ciudadanos la apuesta por Clemente ya que, si fuese un error, sería «de todos» puesto que la formación liberal es «el partido de las primarias». «Si no lo creyera no me presentaría», ha aclarado el aspirante a liderar la candidatura a la Presidencia de la Junta que ha asumido en primera persona su error en el caso de que no gane a Clemente. Respecto al apoyo de dirigentes de su partido a la expresidenta de las Cortes ha considerado que a veces las cosas son equivocadas desde lejos, frente a la percepción de los que están cerca y en esta tierra.

Por su parte, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, a la pregunta de qué le parece el último movimiento de Ciudadanos sobre la posible candidatura de Silvia Clemente, ha respondido que este lunes le han enseñado una fotografía «en la que una persona aparece con una blusa muy naranja» y que él desconocía que «para incorporarse a otros partidos políticos bastara con cambiarse la blusa».

Criterio de la dirección nacional

La votación de la dirección nacional de Ciudadanos ha culminado con la habilitación Silvia Clemente para que pueda participar en las primarias que arrancan hoy con la presentación de candidaturas para la Presidencia de la Junta. Fuentes de Ciudadanos han confirmado que finalmente se ha impuesto el criterio de la dirección nacional frente al planteado por el diputado Francisco Igea, contrario a la incorporación de Clemente y que hoy mismo, arropado por un grupo de cargos del partido, ha anunciado su participación en las primarias que dirimirán quién es finalmente el candidato.

El plazo de presentación de candidaturas arrancará mañana con al menos dos aspirantes, aunque el plazo se mantendrá abierto hasta el martes a las ocho de la tarde, en este caso ya únicamente con la posibilidad de que algún afiliado con la antigüedad suficiente pueda concurrir.

Silvia Clemente se presenta con Ciudadanos contra el «inmovilismo y el sectarismo»

La expresidenta de las Cortes de Castilla y León y aspirante a candidata de Ciudadanos para la Presidencia de la Junta, Silvia Clemente, ha presentado hoy su candidatura «con humildad» para convencer a los afiliados, «para sumar» al proyecto de C's contra «el inmovilismo y el sectarismo» y «para gobernar».

Clemente ha presentado su candidatura en la sede autonómica del partido, junto al secretario general de Cs, José Manuel Villegas, quien ha reconocido abiertamente que es la opción preferida por la dirección para afrontar las elecciones autonómicas del 26 de mayo, frente a la candidatura del diputado por Valladolid Francisco Igea, aunque ha añadido que serán los afiliados los que elijan en primarias.

La candidata ha rechazado que no pueda encarnar un proyecto de regeneración política, porque ha considerado que ella ha dado pasos en esa dirección, entre otras cosas al romper con el PP y manifestar su desacuerdo por algunas de las últimas decisiones tomadas por su anterior partido en materia de legislación sobre colectivos LGTBI, nombramientos sin diálogo y el bloqueo de las comisiones de investigación.

Clemente dejó el PP el pasado jueves con duras críticas al actual candidato popular a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a quien acusó de no tener palabra, de carecer de iniciativa y liderazgo y de alentar campañas de «difamación» contra ella.

Desde ese momento, en Ciudadanos se abrió un periodo de incertidumbre ante la posibilidad de que Clemente pudiera acabar en las listas de la formación naranja de cara a las próximas elecciones autonómicas, con un grupo de militantes y cargos contrarios a que esto ocurriera, lo que finalmente cristalizó en la candidatura de Igea, abiertamente planteada como un freno a la expresidenta de las Cortes, a la que no consideran una candidata adecuada.

Además de la habilitación de Clemente, la dirección nacional de Ciudadanos ha recurrido a la presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León y secretaria general de ATA en España, Soraya Mayo, para que pueda participar en las primarias e intentar convertirse en candidata al Congreso de los Diputados por Valladolid.

Fuentes de Ciudadanos han explicado a Efe que la candidatura de Soraya Mayo ha quedado en cierta manera eclipsada por el ruido generado en torno a la habilitación de Clemente, pero la candidatura de la representante de los autónomos en Castilla y León ha prosperado en las horas y a instancias de la dirección nacional del partido.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, posteriormente realizó varios másteres, entre otros uno de Coaching Empresarial y Ejecutivo por la Universidad Camilo José Cela, centrado en el liderazgo y la gestión de egos, según figura en sus perfiles profesionales colgados en Internet. Sin embargo, su trayectoria ha estado marcada por fundar la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León hace quince años y, posteriormente, por acceder al cargo de secretaria general de ATA a nivel estatal, que hasta ahora ocupa.

En Castilla y León uno de sus caballos de batalla ha sido la incorporación de los autónomos al Consejo del Diálogo Social, aunque siempre se ha encontrado con el rechazo de sus integrantes: la Junta de Castilla y León, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CECALE.