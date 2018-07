El PP entierra el marianismo

0

La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

21/07/2018 14:49 h

El duelo duró poco. Solo unas horas después de dedicar una jornada entera a agradecerle a Mariano Rajoy todo lo que ha hecho por el partido, y de competir por dedicarle el elogio más superlativo al líder que se va, el PP enterró ayer el marianismo. Entre la continuidad de la políitca basada en la pura gestión que Rajoy llevaba catorce años practicando en el PP y el retorno a un modelo de partido marcado por un fuerte componente ideológico, los 3.082 compromisarios populares apostaron ayer por el cambio. Un cambio muy singular, porque en buena medida representa también un retorno al pasado. Ninguno de los dos llegó a pronunciarse explícitamente en público, pero nadie en el PP dudaba de que la candidata de Mariano Rajoy era su eterna segunda, Soraya Sáenz de Santamaría, mientras que el aspirante al que auspiciaba José María Aznar era Pablo Casado.

La estrategia del joven diputado por Ávila, que ha sabido moverse con habilidad aunando la defensa del retorno a los valores más tradicionales del partido con la integración en su candidatura de figuras que representan la renovación, como Javier Maroto o Andrea Levy, se impuso finalmente a la propuesta de la ex vicepresidenta del Gobierno, que basó sus aspiraciones en reivindicarse como la candidata de las bases, por ser quien ganó la primera ronda de las primarias, y en su experiencia de Gobierno. Según esta tesis, el duelo póstumo entre Rajoy y Aznar, del que hablaban muchos, habría sido ganado así por el segundo.

La inexperiencia de los populares en un proceso de elección del líder a través del voto directo de los militantes, aunque en su fase final se canalizara a través de compromisarios, se constató en el hecho de que hasta el último momento nadie tuvo claro quién iba a ganar. Pero también en que, a partir de ahora, muchos tampoco tienen claro qué es lo que va a ocurrir, ni si será posible o no la unidad que todos reclaman para recuperar el espacio del centro derecha al que Ciudadanos le ha dado un enrome mordisco en los últimos años.

El duelo se decididió finalmente por un margen más amplio de lo que se esperaba. Y en ello influyó sin duda el hecho de que muchos compromisarios decidieran su voto en el último momento, tras escuchar los discursos de ambos candidatos. Sáenz de Santamaría trató de contrarrestar la imagen de que siempre estuvo de espaldas al partido en los momentos difíciles destacando que ella es «la candidata de las bases» por haber ganado la primera ronda, y sacando pecho por su labor como látigo de la oposición al Gobierno de Zapatero desde su portavocía en el Congreso. Panteó una intervención dirigida a insuflar en los compromisarios el convencimiento de que con ella al frente del PP era posible ganar las próximas elecciones. Pero Casado optó por una intervención más emotiva y elaborada, en el que apeló directamente a los sentimientos e invitó a volver a las esencias tradicionales del partido, que resumió en una recuperación cerrada de valores como la unidad de España, de la familia o la seguridad. «Recuperar la ilusión. La ilusión que yo quiero volver a ver en vuestros ojos», les dijo a los compromisarios, en una intervención que recordó a aquel «no estamos tan mal» con el que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero se impuso por sorpresa a José Bono, al que todos daban por ganador.

Sáenz de Santamaría, que intentó hasta el final conseguir que Casado renunciara a un duelo abierto, aseguró durante su discurso que su única «tristeza» era el «haber llegado hasta aquí sin una candidatura de integración». Aseguró que, en caso de que ella hubiera quedado segunda en la primera ronda, ella se habría integrado en la lista de Casado. «Yo estaría en tu lista si tú me lo hubieras pedido», le dijo a modo de reproche.

Casado contrarrestó ese golpe de efecto anunciando que no iba a anunciar su candidato a ocupar la secretaría general, al contrario que su rival, que propuso a Fátima Báñez, insinuando así que podría ofrecerle ese puesto a la propia Sáenz de Santamaría, o a un miembro de su equipo en aras de una unidad "real" después de las votaciones. El nuevo lider popular aseguró que el PP es «el partido de la vida y de la familia, sin complejos» y añadió, que eso no es «de derechas ni de izquierdas». Y adelantó ya que el PP se opondrá cuestiones como la ley de la eutanasia que promueve el Gobierno de de Pedro Sánchez. «Esto no es religión», precisó, para tratar de alejar la imagen de un retorno a una derecha «dogmática» y mucho más conservadora. La defensa de la honestidad fue otro de los pilares de su intervención. «Aquí no cabe un solo corrupto», dijo, aunque defendió también el papel de María Dolores de Cospedal, su gran aliada en esta batalla, diciendo que hay que defender a los suyos porque no se puede permitir que «se condene a compañeros que luego son absueltos» y que al PP le hagan así «las listas». Y, para demostrar su falta de complejos a la hora de defender la unidad de la nación, concluyó su discurso con un sonoro «Viva el PP, y viva España».Casado agradeció implícitamente a Alberto Núñez Feijoo el apoyo prestado en este proceso y destacó su «generosidad» por haber renunciado a competir en una carrera que podía haber ganado para cumplir su compromiso con los gallegos.. «Qué gran presidente tenéis en Galicia», afirmó Casado.