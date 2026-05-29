Cinco mujeres y un hombre: los primeros mires de urgencias inician su formación en Galicia
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Son seis y trabajarán en los hospitales de A Coruña, Vigo, Santiago, Pontevedra, Ourense y Ferrol: «Era una especialidad necesaria»31 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Blanca Sabater, Lohanna Pessoa, Natalia Cernadas, Noelia Iglesias, José Ignacio Pérez y Rebeca Caneiro. Cinco mujeres y un hombre harán el primer mir de la especialidad de urgencias y emergencias en Galicia. Son la primera