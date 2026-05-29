Cinco mujeres y un hombre: los primeros mires de urgencias inician su formación en Galicia

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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De izquierda a derecha, José Ignacio Pérez, Natalia Cernadas, Noelia Iglesias y Lohanna Pessoa, cuatro de los seis primeros urgenciólogos, delante de las urgencias del CHUS
De izquierda a derecha, José Ignacio Pérez, Natalia Cernadas, Noelia Iglesias y Lohanna Pessoa, cuatro de los seis primeros urgenciólogos, delante de las urgencias del CHUS PACO RODRÍGUEZ

Son seis y trabajarán en los hospitales de A Coruña, Vigo, Santiago, Pontevedra, Ourense y Ferrol: «Era una especialidad necesaria»

31 may 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Blanca Sabater, Lohanna Pessoa, Natalia Cernadas, Noelia Iglesias, José Ignacio Pérez y Rebeca Caneiro. Cinco mujeres y un hombre harán el primer mir de la especialidad de urgencias y emergencias en Galicia. Son la primera

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