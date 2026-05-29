Cinco mujeres y un hombre: los primeros mires de urgencias inician su formación en Galicia

De izquierda a derecha, José Ignacio Pérez, Natalia Cernadas, Noelia Iglesias y Lohanna Pessoa, cuatro de los seis primeros urgenciólogos, delante de las urgencias del CHUS PACO RODRÍGUEZ

Blanca Sabater, Lohanna Pessoa, Natalia Cernadas, Noelia Iglesias, José Ignacio Pérez y Rebeca Caneiro. Cinco mujeres y un hombre harán el primer mir de la especialidad de urgencias y emergencias en Galicia. Son la primera