Rajoy destapa «los atajos» de Pedro Sánchez: «A ver quién acepta el chantaje»

La sentencia del caso Gürtel convierte el Parlamento en una partida en la que cada uno juega en función de su interés

La sentencia del caso Gürtel ha convertido el Parlamento en una complicada mesa de juego en la que, aunque casi todos comparten el objetivo de sacar a Mariano Rajoy del tablero, la partida es en realidad una pugna de todos contra todos en la que cada uno utiliza estrategias distintas en función de su propio interés.

PSOE

Sánchez: todo o nada. La prioridad de Pedro Sánchez al presentar una rápida moción de censura era asumir el control, impedir que Ciudadanos se hiciera con el protagonismo forzando a Rajoy a convocar elecciones y aprovechar su única oportunidad de llegar a la presidencia sin ser diputado. Todo o nada. El PSOE es el menos interesado en unos comicios inmediatos en los que, según los sondeos, no le iría bien. De ahí que Sánchez establezca la necesidad de recuperar la «estabilidad» antes de llamar a unas urnas a las que no pone fecha. Difícilmente lograría la estabilidad con solo 84 escaños, pero convertirse en presidente reforzaría sus opciones de cara a los próximas elecciones. Sánchez empieza a ver muy difícil, sin embargo, que su apuesta de obligar a escoger entre él o Rajoy triunfe. Y, tras asegurar que no negociaría nada con nadie, y menos con los independentistas, varía su estrategia, ya que ofrece, también a los secesionistas, negociar la fecha de los comicios si antes le hacen presidente.

Seguir leyendo