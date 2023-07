El PSdeG advierte de que Feijoo plantea llevar a España su modelo de Galicia «desaproveitada»

Julio Torrado, diputado del PSdeG en el Parlamento PSDEG | EUROPAPRESS

El viceportavoz parlamentario del PSdeG, Julio Torrado, alertó este lunes de que el líder y candidato del PP en las generales, Alberto Núñez Feijoo, pretende extender en España las políticas que hizo durante sus años como presidente de la Xunta que dejaron una Galicia «desaproveitada» y «en declive», con una situación «preocupante» a nivel económico y social. El diputado socialista citó los datos del reciente informe del Consello Económico y Social (CES) de Galicia, con 40.000 empleos perdidos en el sector industrial en los últimos 14 años.

«A Feijoo estáselle facendo moi longa a campaña, que incluso os seus exconselleiros tamén o están a poñer en tea de xuízo», añadió, tras recordar que el presidente del CES es el exconselleiro de Medio Ambiente Agustín Hernández. Además, se refirió a la pérdida de más de 1.000 trabajadores en el sector primario y manifestó su preocupación por que este sea el modelo de Feijoo, quien «parece que non mercou un quilo de laranxas na súa vida».

Torrado fue también crítico con la situación de la sanidad en Galicia, área de la que es portavoz en el grupo parlamentario. «O PP constantemente segue a perpetrar un ataque contra a sanidade pública ao deteriorar as condicións laborais», afirmó, acusando a la Xunta de «malograr os esforzos do Estado para mellorar a situación da sanidade pública» al acusar a Feijoo de renunciar a formar 180 profesionales de atención primaria. «Só no último ano deixaron sen cubrir 100 prazas mir para Galicia», continuó.

El PSdeG interpelará al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en el pleno del Parlamento que se inicia este martes sobre esta situación de «precariedade» en el sistema sanitario, aparte de plantear iniciativas en el ámbito de la igualdad o cuestiones sobre el sector primario.